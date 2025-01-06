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宜蘭冬山燈節打卡！2025冬山舊河港燈節5大展區 宜蘭燈節市集煙火必衝。

宜蘭 燈會 燈節 元宵 more
2025-01-06 09:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：冬山鄉公所
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編輯 張人尹

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宜蘭人的燈節來了！2025「冬山舊河港燈節-綠境光灩」即日起盛大登場，以光影藝術點亮冬山浪漫氛圍，成為宜蘭冬日打卡新熱點。燈節自1月4日至2月16日，打卡區域橫跨冬山車站廣場至舊河道步道，每晚5點到11點夢幻燈飾登場，白天好拍、晚上更好拍，讓網美們都先衝宜蘭打卡拍美照。

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▲▼2025宜蘭冬山舊河港燈節-綠境光灩 宜蘭燈節 宜蘭市集 / 冬山鄉公所提供、WalkerLand窩客島整理



2025冬山舊河港燈節以「綠境光灩」為主題，結合五大特色裝置點亮冬山之美。其中包含充滿生機活力的「花丘綻放」，夢幻的「光影織夢、彩虹迷廊、煥彩花箏」等燈牆、燈飾隧道，而「夢遊瓜棚列車」則融合冬山橋的自然風貌，打造光影交錯的視覺美感。

▲▼2025宜蘭冬山舊河港燈節-綠境光灩 宜蘭燈節打卡點推薦 / 冬山鄉公所提供、WalkerLand窩客島整理


在01/04-02/16燈節期間，冬山鄉從車站到舊河道步道化身光影樂園，每日點燈時間為下午5點至晚上11點，讓粉絲在不同時段都能感受浪漫氛圍。此外，01/04-02/02也同步推出「2025新春市集」，02/08更有宜蘭人超期待的「2025冬山元宵花火節」煙火活動，打卡拍美照準時衝。

▲▼2025宜蘭冬山舊河港燈節 宜蘭燈節 宜蘭市集 宜蘭元宵燈會 / 冬山鄉公所提供、WalkerLand窩客島整理

 

2025冬山舊河港燈節-綠境光灩

燈節期間：2025/01/04-2025/02/16 每天17:00-23:00點燈
地點：冬山車站廣場至舊河道步道

 

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