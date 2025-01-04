挑戰最奢華起司蛋糕！IG超人氣起司蛋糕「ChizUP!」針對2025農曆推出新品「烏魚子春聯蛋糕」鹹香濃郁的烏魚子起司蛋糕，不只超奢華、還烙印招財對聯圖案，過年送禮超應景。同時也針對不同送禮需求，推出小份量「起司蛋糕分享」有多種口味選擇，讓人過年送禮超貼心。



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▲ChizUP! 金發起司蛋糕 烏魚子起司蛋糕 好運分享杯 / ChizUP! 提供、WalkerLand窩客島整理



ChizUP! 這次農曆新年推出中西結合的「金發起司蛋糕 烏魚子春聯蛋糕」。這款蛋糕將鹹香濃郁的烏魚子與奶油起司完美融合，打造出層次豐富的口感。蛋糕上更烙印「發」字、搭配「荷包滿滿」的對聯等字樣，寓意滿滿，適合過年跟家人一起分享，也適合作為春節禮盒送人。



▲ChizUP! 金發起司蛋糕 烏魚子起司蛋糕/ ChizUP! 提供、WalkerLand窩客島整理

ChizUP! 金發起司蛋糕 烏魚子起司蛋糕

針對新年聚餐與送禮需求，ChizUP! 特別推出好運分享杯系列，不只設計成迷你尺寸，更推出6種口味隨心選擇，每款杯身更印有象徵祝福的開運字樣，小巧實用又充滿新年氛圍。ChizUP! 這次也特別推出春節早鳥預購優惠，可享早鳥限時88折、還有「杯杯滿6送1」的活動，春節送禮就先買起來。▲ChizUP! 好運分享杯 春節送禮推薦 / ChizUP! 提供、WalkerLand窩客島整理

官網優惠價：1199元/個



ChizUP! 好運分享杯

單杯售價：150元/杯