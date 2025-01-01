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過年禮盒先下單！承繼焦糖起司蛋糕春節禮盒 法式香草鳳梨金磚甜點控搶吃。

2025春節禮盒 禮盒 過年 新年 more
2025-01-01 18:07:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：承繼
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編輯 張人尹

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過年禮盒，甜點控先下單！超夯焦糖起司蛋糕「承繼」這次針對2025農曆新年推出全新禮盒，不只有應景的紅色質感包裝，禮盒還能選擇經典必吃的「-18°c 焦糖起司蛋糕、肉桂捲」，以及2025過年新甜點「法式香草鳳梨金磚」，堪稱升級版鳳凰酥，甜點控整盒買起來捨不得送人。

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▲▼承繼新年禮盒推薦 焦糖起司蛋糕 肉桂捲 法式香草鳳梨金磚 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理



承繼這次特別推出春節限定禮盒組，其中包含經典的「-18°c 焦糖起司蛋糕、肉桂阿曼精裝禮盒、肉桂阿曼濃厚版精裝禮盒、肉桂阿曼3種口味精裝禮盒」等品項通通換上全新包裝，經典紅色搭配金色線條，不只有過年氣息，也在法式典雅風格中融入年節吉祥寓意。

▲▼2025春節禮盒推薦 承繼焦糖起司蛋糕 肉桂阿曼 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理


特別的是，承繼這次也特別針對農曆新年推出新甜點「法式香草鳳梨金磚」，靈感源於鳳凰酥，以大量鹹蛋黃打造濕潤鬆軟的餅皮，並融入天然鳳梨果膠、香草甘納許，打造酸甜平衡、口感豐富的鳳凰酥新吃法。這次推出春節限定典雅八入禮盒，也可以選擇「新年金磚限定組」，一次吃到法式香草鳳梨金磚與經典必吃的焦糖起司蛋糕。

▲▼2025春節禮盒推薦 承繼法式香草鳳梨金磚 / 承繼提供、WalkerLand窩客島整理

 

承繼新年禮盒推薦

販售期間：2024/12/23-2025/1/20
推薦品項：
承繼新年金磚限定組：1680元
-18°c 焦糖起司蛋糕：720元
肉桂阿曼精裝禮盒：450元（3入）
肉桂阿曼濃厚版精裝禮盒：450元（3入）
肉桂阿曼3種口味精裝禮盒：480元（3入）
滿額優惠：滿額1699元贈品牌限定紅包袋3入組，限量送完為止。

 

 

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