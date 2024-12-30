過年開運小物超可愛！為了讓粉絲們在農曆春節，把家裡裝飾得更有年味、更可愛，這次樂高特別推出新春限定盒組，打造既有創意又充滿年味的開運擺設。不論是象徵福氣的「五福迎春」，還是充滿趣味互動的「福來運轉燈」，親戚來家裡拜年的時候更有話題。



推薦閱讀：中山站白白快閃店！甜點主題「白白日記快閃店」5大周邊2大甜點推薦必衝。



▲▼樂高2025春節盒組推薦 春節樂高組合 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



樂高2025春節盒組推薦

樂高這次春節小物首推「五福迎春」盒組，把將傳統文化融入拼砌樂趣，合組分成喜鵲扇子、發財果花瓶及金元寶等元素。其中特別的是「喜鵲扇子」可以自己拼組成2種不同的扇子圖案，此外還有寫著「春」字的毛筆，為新春增添喜氣與祝福。▲▼樂高2025春節盒組推薦 春節樂高組合 五福迎春 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝春節好玩又好拍的擺飾「福來運轉燈」，將燈籠設計融入拼砌樂趣，其中特色包含剪影窗戶、發光積木及可旋轉的燈柱，增添互動體驗。燈籠上層可以打開，其中還有樂高角色場景，神還原在地小吃攤、裝飾品攤與皮影戲館，細節滿滿。把燈籠闔上還能作為家庭擺飾，成為春節聚會中話題，親朋好友來家裡走春的時候都能炫耀一輪。▲▼樂高2025春節盒組推薦 春節樂高組合 福來運轉燈 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝可以作為客廳擺飾的盒組，也推薦「優雅粉紅花束」，以色彩繽紛的花卉設計為主題，包含雛菊、矢車菊、蕙蘭、風鈴草等花朵，可自由配置的花莖與搭配其他花藝盒組的可能性，讓粉絲們也能用樂高插花。另一款「噴泉庭園」則以自然庭園景觀為靈感，分層噴泉與紅瓦涼棚設計優雅細膩，放在家裡更增添質感與氣質。▲▼樂高2025春節盒組推薦 優雅粉紅花束 噴泉庭園 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

樂高®新春系列 五福迎春：$2,799元

樂高®新春系列 福來運轉燈：$3,549元

樂高®花藝系列 優雅粉紅花束：$2,159元

LEGO® Icons 系列 噴泉庭園：$3,699