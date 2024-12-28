中山站白白快閃店，文青先買爆！療癒系角色「白白日記」這次在中山站打造超萌快閃店「白白美食郊遊日記」，即日起在台北光點羊空間登場。超人氣北極熊「白白」這次以美食、咖啡作為主題，展售近百樣療癒小物，還有與「羊毛與花」聯名推出下午茶甜點，粉絲週末就衝中山站打卡。



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▲▼中山站快閃店白白日記「白白美食郊遊日記」主題限定店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



白白日記「白白美食郊遊日記」主題限定店

這次白白日記特別在中山站打造限定快閃店「白白美食郊遊日記」，超萌白白跟著粉絲一起變成吃貨，變裝成咖啡廳店長，也變成麵包、甜點等食物造型，萌翻粉絲。在快閃店中也設置了超萌白白餐車打卡點，而一旁台北光點、羊毛與花咖啡廳也有白白的身影，等著粉絲拍照打卡。▲▼中山站白白美食郊遊日記快閃店 白白餐車打卡點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在本次快閃店中，推出療癒系周邊小物，推薦必買可愛系馬克杯、雨傘，還有快閃店限定的白白塔羅牌立牌、小燈箱，以及出國必備的行李帶、可以搖晃鑰匙扣與吊飾，還有美食造型的白白貼紙，通通買到剁手。在快閃店更提供超可愛迷你橡皮擦系列，超多白白表情包，買罐子直接任你裝到滿。▲▼白白美食郊遊日記快閃店 必買周邊小物推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次「白白美食郊遊日記」快閃店不只是把白白變裝成療癒美食，也特別與隔壁咖啡廳「羊毛與花」聯名推出「白白套餐」，直接把「白白甜點」實體化，推出超可愛白白大臉馬卡龍，還有抹茶提拉米蘇，讓粉絲跟著白白吃下午茶。▲▼白白美食郊遊日記快閃店 羊毛與花聯名甜點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝特別的是，快閃店還特別推出「領養白白」系列，只要消費滿1500元就能領養一隻白白公仔回家，連續四週推出，每週一款，讓粉絲每個週末都想衝。另外，先前在展覽瘋搶的「懷孕白白」也將在線上限量抽出給粉絲，白白鐵粉一定要準時朝聖。▲▼白白美食郊遊日記快閃店 滿額贈及限定周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動日期：2024/12/28-2025/2/9

地址：台北市中山區中山北路二段18號

活動地點：羊空間 YOUNG SPACE（台北光點），入口位於中山北路二段16巷。