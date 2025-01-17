台南以豐富的溫泉資源和自然風光而聞名，隨著冬季冷氣團接連來襲，泡湯成為最受歡迎的活動之一。當地的三大溫泉區「關子嶺溫泉、六重溪溫泉及龜丹溫泉」，各自展現獨特魅力，吸引無數旅人前來體驗。關子嶺溫泉是世界三大泥漿溫泉之一，以黑濁泥狀的泉水為最大特色，含有豐富的礦物質，不僅珍稀，更有超過百年的歷史，堪稱臺南的重要旅遊地標。鄰近的六重溪溫泉則因泥含量高且帶有氣泡而聞名，屬碳酸氫鈉泉，目前僅由千霞園民宿取得水權使用，環境幽靜，是遠離塵囂的理想秘境。而位於楠西區的龜丹溫泉，因其清澈無味的弱鹼性碳酸泉被稱為「美人湯」，浸泡後肌膚光滑透亮，深受女性旅客喜愛。





台南市長黃偉哲表示，溫泉是臺南珍貴的天然資源，也是推動當地觀光的關鍵。市府將持續加強溫泉管理，提升品質，以吸引更多國內外旅客。在這個寒冷的季節，泡湯不僅能驅寒暖身，更能享受身心放鬆的愉悅感受。他建議旅客安排2至3日的旅遊行程，結合溫泉體驗、周邊景點探索及在地美食享受，讓旅行更加豐富多元。



觀光旅遊局局長林國華提到，目前「2024-2025台灣好湯金泉獎」票選活動正在進行，將持續到1月31日，歡迎民眾為「關子嶺溫泉區」投下支持的一票。為增加活動熱度，觀旅局特別在「台南旅遊」粉絲專頁推出抽獎活動，參加者有機會贏得關子嶺文青杜邦袋、野餐摺疊包及關嶺上河圖涼感巾等多樣精美好禮，期盼更多人踴躍參與。



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