農曆新年即將到來，包紅包作為重要的年節習俗，不僅代表祝福，更承載著親友間的情感交流。然而，紅包金額該如何拿捏、吉利數字怎麼挑選，以及相關禁忌需注意哪些，始終是每年令人關心的話題。為了讓大家在過年期間既能表達心意又不失禮，窩客島特別整理2025年最新紅包行情與習俗，讓這份祝福更加圓滿。



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▲2025年最新紅包行情與習俗，讓這份祝福更加圓滿 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



對於紅包金額，給不同對象的標準有所不同。根據統計，父母、岳父母或公婆的紅包金額通常在3600元到16000元之間，象徵孝心與祝福。而祖父母與外祖父母的紅包則建議介於3600元到6600元之間，既表達敬意又能維持實際負擔。



在面對小孩時，自家小孩的紅包金額大約為1200元至3600元；至於親人或好友的小孩，則可以選擇600元至1200元的範圍。同事或鄰居的小孩則不妨意思意思給個200元到600元，既能送上祝福，又不顯得過於負擔。



▲根據統計，父母、岳父母或公婆的紅包金額通常在3600元到16000元之間，象徵孝心與祝福 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝

此外，選擇紅包金額時，數字的吉利意涵是華人文化中的重要考量。雙數被視為吉利，象徵好事成雙，但需特別避免帶有「4」的數字，因其諧音與「死」不吉利。例如，2600元或3200元是常見的選擇；若金額較高，則可選擇帶有「9」的數字，如3900元或6900元，寓意長長久久。然而，「8」雖是雙數，但由於其諧音接近「掰」，在部分習俗中被視為不吉利，這點需特別留意。此外，紅包金額應盡量避免出現1000元或3000元這類奇數，以免失去祝福的意涵。同時，發紅包的時間也是有所講究，常見的時機包括除夕團圓飯後、初二回娘家或走春拜訪親友時，但其實整個春節期間至元宵節前都可以發紅包。紅包袋的選擇同樣重要，過年使用的紅包袋通常不封口，象徵祝福與財氣源源不絕。而袋內鈔票應選用全新的鈔票，並保持平整，這樣不僅讓收禮者倍感尊重，更能增添年節的喜氣。並且，包紅包也有不少習俗需要注意。例如，紅包袋必須全新且符合當年生肖，避免使用過期或舊的紅包袋，否則可能帶來不好的象徵。紅包袋的設計則以精緻且富含意義為佳，能更好地傳遞心意。在收紅包時，雙手接過並送上祝福語，是展現禮貌的關鍵。紅包內的鈔票應避免折損，這樣才能完整保留財氣與福氣。特別的是，給長輩的紅包金額有「一年比一年多」的習俗，寓意著生活越來越好，祝福也越來越深。若不小心觸犯紅包禁忌，可能會導致禮儀上的失誤，甚至影響人際關係。收到紅包時當場拆開、使用舊紅包袋或單手接紅包，都被視為不禮貌的行為。還有一項禁忌是紅包錢不可隨意花掉，應將紅包壓於枕頭下，待初五過後存入銀行，象徵好運存留。此外，紅包掉地上被認為意味漏財，這些細節需格外小心。▲還有一項禁忌是紅包錢不可隨意花掉，應將紅包壓於枕頭下，待初五過後存入銀行，象徵好運存留 / WalkerLand窩客島編輯 張人尹 拍攝





2025過年包紅包金額建議

父母、岳父母、公婆

金額範圍：3600元至16000元

建議：視經濟狀況包大或小，孝心為重。



祖父母、外祖父母

金額範圍：3600元至6600元

建議：象徵敬重與祝福。



自家小孩

金額範圍：1200元至3600元

建議：可依年齡與親密程度調整。



親人或好友的小孩

金額範圍：600元至1200元

建議：量力而為，維持良好關係。



鄰居或同事的小孩

金額範圍：200元至600元

建議：意思意思給個好彩頭即可。





2025紅包金額吉利數字

吉利數字：2600元、3200元、5200元（雙數為主，象徵好事成雙）

數字含義：可選「9」作結尾，寓意長長久久，例如3900元、6900元。

避免數字：「4」因諧音不吉利；「8」部分長輩忌諱，因諧音「掰」。

注意事項：避免奇數如1000元、3000元，失去祝福意涵。



2025包紅包重要提醒

紅包金額可依經濟能力調整，重點在於祝福心意而非數字大小。

建議準備新鈔，紅包袋選用精緻且符合年節氣氛，避免使用舊或過期的紅包袋。