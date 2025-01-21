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招財​​​​吉伊卡哇！7-11獨家金色招福小八貓 烏薩奇招財公仔過年必買。

2025年菜外帶 吉伊卡哇 小八貓 招財公仔 more
2025-01-21 19:54:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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招財​​​​吉伊卡哇衝小七買爆！吉伊卡哇粉絲們都在瘋搶、瘋傳，超有新年氣氛的可愛新品「吉伊卡哇招財公仔」系列，超可愛吉伊、小八、兔兔烏薩奇幫你新的一年招財又招福。特別的是，還有一款7-ELEVEN預購限定的「金色招福小八貓」，鐵粉一定要通通都搜集到。

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▲▼吉伊卡哇招財公仔系列 吉伊、小八、兔兔烏薩奇 / 研達提供、WalkerLand窩客島整理



新春必備的可愛小物「吉伊卡哇招財公仔」推出吉伊、小八、兔兔烏薩奇3款角色設計。超Q萌吉伊舉起右手、手持千萬両金小判，小巴貓、烏薩奇則抱著星星，為粉絲們新年運氣加持。每一款公仔還搭配座布團、象徵祝福與吉祥的水引結，細節滿滿。

▲▼吉伊卡哇招財公仔系列 / 研達提供、WalkerLand窩客島整理


本次「吉伊卡哇招財公仔」將在1/22中午11點起於7-ELEVEN預購，研達官網則在同日12:00起開賣，預計6月上旬陸續出貨。特別的是，在7-ELEVEN預購4款一組，即可購買到特別的「金色招福小八貓」，招右手的小八貓替粉絲們招來財運，粉絲一定要準時衝。

▲▼吉伊卡哇招財公仔系列 金色招福小八貓 / 研達提供、WalkerLand窩客島整理


 

吉伊卡哇招財公仔系列

開賣日期：
7-ELEVEN：1/22中午11點起
研達官網：1/22中午12點起

售價：390元/款，四入組售價1500元/組（包含一隻金色招福小八貓）

 

 

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