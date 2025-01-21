過年新品、開運飲料喝起來！為了在春節求個好彩頭，不只要帶開運小物、吃開運美食，連手搖杯也要一起求好運、求好兆頭。這次窩客島整理2025農曆春節6大「開運飲料」新品，無論是大甲鎮瀾宮媽祖加持的草莓飲料，還是金光閃閃的發財金杯，讓你新的一年好運、財運滾滾來。



▲▼2025農曆春節6大開運飲料新品 / WalkerLand窩客島整理提供



發發 大甲鎮瀾宮聯名草莓飲料

發發聯名大甲鎮瀾宮，推出2款聯名草莓季新品，包含超粉嫩「粉紅莓莓啵啵優格、粉紅莓莓啵啵牛奶」，使用草莓果丁與寒天啵啵增加口感，打造酸甜清爽風味，粉紅視覺效果也為新年帶來好兆頭。特別的是，只要消費滿168元，即贈限量聯名紅包袋，2/3-2/12攜奇異鳥周邊享飲品88折，LINE好友更享「鳳梨百香優格」買一送一。



▲▼發發 大甲鎮瀾宮聯名草莓飲料 / 發發提供、WalkerLand窩客島整理





馬祖新村 黃金萬兩金杯

一杯黃金萬兩飲料在手超旺！過年最重要的就是要討吉利，從中壢起家的馬祖新村這次針對金蛇年，以「黃金萬兩。燦金時光」為主題，推出超豪華「萬兩金杯」，金光閃閃的金杯讓你過年打牌、刮刮樂都有好運氣。同時，也祭出「茶裡萬金厚乳烏龍」與睽違兩年強勢回歸「奶黃流金車輪餅」兩款新品，整組開運下午茶一次擁有。



全文介紹：過年發財必喝！加持過「萬兩金杯」厚乳烏龍幫你開運，衝馬祖新村喝。



▲▼馬祖新村過年新品必喝「茶裡萬金厚乳烏龍」、必吃「奶黃流金車輪餅」/ 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理



功夫茶 買飲料抽好運籤

功夫茶這次不只聯名頑皮豹推出聯名草莓主題飲品，配合農曆春節再推出好運抽籤活動，1/20至2/15，消費滿188元可抽好運籤，有機會獲得免費招牌飲品兌換券等獎項。同時，購買飲品贈「旺財紙杯卡」，滿滿年味的喜氣設計、超應景。



▲▼功夫茶 買飲料抽好運籤 / 功夫茶提供、WalkerLand窩客島整理



日出茶太 買飲料送富貴袋

日出茶太針對春節話題，在1/20起推出年節限定「富貴袋」，購買指定飲品兩杯就送富貴袋、滿三杯加贈蛇年限定Q版「茶寶撲克牌」，春節超實用。此外，飲料控必喝的「芋見泥」系列三款飲品同步回歸，從「太極芋見泥」到「芋泥珍珠拿鐵」，主打綿密濃郁口感。此外，加入LINE會員參加刮刮卡活動，有機會抽到抽招牌太極111免費喝、芋見泥買一送一等好康。



▲▼日出茶太芋見泥系列 買飲料送富貴袋 / 日出茶太提供、WalkerLand窩客島整理



Mr. Wish 大橘大荔果茶買一送一

過年開運飲料買一送一開喝！手搖杯Mr. Wish這次針對農曆春節，推出開運新品「大橘大荔」系列果茶，包含新年必喝的大橘紅茶、荔枝紅茶，打造顏色最應景的春節手搖杯。同時，更自即日起連續14天於Ubereats推出飲料外送買一送一優惠，讓飲料控直接喝新品外送買一送一。



全文介紹：過年開運飲料買一送一！Mr. Wish「大橘大荔」大橘紅茶外送買一送一開喝。



▲▼Mr. Wish新品買一送一 大橘紅茶、荔枝紅茶 / Mr. Wish提供、WalkerLand窩客島整理



85℃ 特皮Q奶茶 新配料粉角

85℃全新飲料「特皮Q奶茶」1/23登場，這次85℃主打新配料「特皮Q粉角」，以英文諧音Tapioca命名，採每日現煮，樹薯粉製成，彈牙軟Q，搭配濃郁奶茶或鮮奶茶，適合咀嚼系粉絲。同時推出「蘋香淺焙青」，融合清焙青茶與蘋果果粒，香甜清爽，55元起就能開喝。



▲▼85度C 特皮Q奶茶 新配料粉角 / 85℃提供、WalkerLand窩客島整理

