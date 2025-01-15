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過年開運飲料買一送一！Mr. Wish「大橘大荔」大橘紅茶外送買一送一開喝。

2025年菜外帶 飲料 買一送一 橘子 more
2025-01-15 21:45:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：Mr. Wish
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編輯 張人尹

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過年開運飲料買一送一開喝！手搖杯Mr. Wish這次針對農曆春節，推出開運新品「大橘大荔」系列果茶來了，包含新年必喝的大橘紅茶、荔枝紅茶，打造顏色最應景的春節手搖杯。同時，更自即日起連續14天於Ubereats推出飲料外送買一送一優惠，讓飲料控直接喝新品外送買一送一。

推薦閱讀：CoCo飲料買一送一！QQ鮮奶茶第二杯0元，李多慧一日店長衝西門町朝聖。

▲Mr. Wish新品買一送一 大橘紅茶、荔枝紅茶 / Mr. Wish提供、WalkerLand窩客島整理

Mr. Wish這次新品「大橘紅茶」選用椪柑酸甜果香搭配熟成紅茶，打造酸甜適中的清新果茶喝法，提供冷飲、熱飲選擇，天冷也可以熱熱喝。另一款「荔枝紅茶」則以蜜熬荔枝果泥融入紅茶，強調甜而不膩的療癒風味，兩款新品同步在即日起開賣。

▲Mr. Wish新品 大橘紅茶、荔枝紅茶 / Mr. Wish提供、WalkerLand窩客島整理



為了迎接新年，Mr. Wish本次更於1/15-1/28期間，在Ubereat推出大橘紅茶(L)、荔枝紅茶(L)同品項買一送一優惠，過年宅在家也能喝新品買一送一。此外，Mr. Wish同步更推出趣味十足的限量「蛇來蛇去」春聯活動，單筆消費不限金額即贈乙張春聯，跟飲料控一起感受新春氣氛。

▲▼Mr. Wish Ubereat外送買一送一 / Mr. Wish提供、WalkerLand窩客島整理

 

Mr. Wish新品 大橘紅茶、荔枝紅茶

售價：
大橘紅茶：60元
荔枝紅茶：45元
 

Mr. Wish買一送一優惠

活動期間：2025/01/15-01/28
活動內容：在Ubereat平台點購Mr. Wish大橘紅茶(L)、荔枝紅茶(L)享同品項買一送一優惠。

 

 

 

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