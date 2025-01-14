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CoCo飲料買一送一！QQ鮮奶茶第二杯0元，李多慧一日店長衝西門町朝聖。

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2025-01-14 13:06:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：CoCo
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編輯 張人尹

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CoCo飲料買一送一、還有女神李多慧一日店長！CoCo手搖飲推出新年限定活動，在1/15 CoCo好友日推出小龍女聯名的「QQ鮮奶茶」第二杯0元，1/20還有冬韻擂焙珍奶第二杯10元優惠。此外，1/17於西門町店舉辦李多慧一日店長活動，還有公益立牌拍賣，鐵粉一定要衝。

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COCO / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
▲▼CoCo好友日 QQ鮮奶茶買一送一 CoCo飲料買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



在1/15星期三CoCo好友日，CoCo推出小龍女聯名飲品「QQ鮮奶茶」買一送一，經典鮮奶茶加上地瓜圓與小芋圓，只要透過CoCo官方LINE或你訂平台領取「QQ鮮奶茶」(L)第二杯0元優惠券就可使用。此外，在1/20節氣「大寒」當天，CoCo更推出冬季暖心「冬韻擂焙珍奶」第二杯10元優惠券，擂茶加焙茶喝法一定要喝起來。

▲CoCo QQ鮮奶茶買一送一 冬韻擂焙珍奶第二杯10元 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

近期CoCo與啦啦隊小龍女合作，從限定版飲料杯、飲料保溫提袋都讓粉絲們收集，就連店內的李多慧人形立牌都有粉絲想敲碗帶回家。CoCo回應粉絲熱情，在1/17於CoCo西門店舉辦「李多慧一日店長」活動，現場也將安排李多慧親簽立牌進行公益拍賣，粉絲們一定要準時朝聖。

▲CoCo李多慧一日店長 小龍女親簽立牌進行公益拍賣 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo好友日 QQ鮮奶茶買一送一
活動日期：2025/01/15
活動門市：全門市(商場門市/部分門市無售該品項，請以各門市公告供應為準)
使用方式：透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，並於當日各店營業時間使用「QQ鮮奶茶第二杯0元」。

CoCo大寒限定優惠 冬韻擂焙珍奶第2杯10元
活動日期：2025/1/20 各店營業至打烊前30分鐘
活動門市：全門市(商場門市/部分門市無參加，請以各門市公告供應為準)
活動方式：官方LINE預訂下單，或臨櫃點餐適用
活動內容：冬韻擂焙珍奶(L)第2杯10元

CoCo 李多慧一日店長活動資訊
活動日期：2025/1/17
活動門市：CoCo西門町店（台北市萬華區武昌街二段4號）
活動內容：李多慧一日店長、親簽立牌進行公益拍賣。

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