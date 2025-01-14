2025速食新品8間一次看！看準過年聚餐約吃話題，連鎖速食都趕在年前推出新品、新優惠搶話題，不只春節過年粉絲們在家約吃，過年前在辦公室約同事吃、在學校約同學同樂會，就能搶先開吃。這次窩客島整理8間速食新品，麥當勞超萌美樂蒂聯名、漢堡王捲捲德腸堡、摩斯四盎司牛肉堡、肯德基芋泥炸雞、必勝客龍蝦披薩、頂呱呱冬粉呱呱包，還有三商炸雞買一送一、達美樂披薩半價優惠，通通吃起來。



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