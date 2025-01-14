2025速食新品8間一次看！看準過年聚餐約吃話題，連鎖速食都趕在年前推出新品、新優惠搶話題，不只春節過年粉絲們在家約吃，過年前在辦公室約同事吃、在學校約同學同樂會，就能搶先開吃。這次窩客島整理8間速食新品，麥當勞超萌美樂蒂聯名、漢堡王捲捲德腸堡、摩斯四盎司牛肉堡、肯德基芋泥炸雞、必勝客龍蝦披薩、頂呱呱冬粉呱呱包，還有三商炸雞買一送一、達美樂披薩半價優惠，通通吃起來。
▲▼2025速食新品8間 春節速食優惠買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供
麥當勞聯名三麗鷗美樂蒂
麥當勞每年農曆過年必吃「金迎招財薯來堡」在春節前1/15回歸，這次更帶來限定點心「紅豆派」，使用酥脆派皮搭配香甜綿密的紅豆餡，更是春節必吃。這次麥當勞春節特別攜手三麗鷗「MY MELODY美樂蒂」推出限定包裝，紙袋、飲料杯、分享餐紙盒通通換成美樂蒂包裝。此外，也推出「MY MELODY福氣袋著走」帆布袋2款，1/15上午11:00起購買任一套餐加價328元即可獲得一款，粉絲一定要先衝。
麥當勞新品資訊
販售期間：2025/1/15起，售完為止。
金迎招財薯來堡（牛/鷄）：單點100元、經典套餐165元。
金迎招財福堡（牛/鷄）：單點90元、經典套餐155元。
紅豆派：單點40元。
MY MELODY福氣袋著走帆布袋：1月15日11:00開賣，凡於麥當勞餐廳櫃檯、得來速或歡樂送，購買任一套餐加價328元（或單購368元），即可獲得「福氣袋著走帆布袋」乙個；每份套餐限加購1組，每人每次最多購買2組。
▲▼聯名三麗鷗美樂蒂 春節新品金迎招財薯來堡 / 麥當勞提供、WalkerLand窩客島整理
頂呱呱聯名二伯hahababy
頂呱呱竟然和二伯hahababy聯名了！作為台灣本土最強速食連鎖「頂呱呱」，以招牌呱呱包、甜甜包和特色薄皮炸雞等特色商品擄獲一票速食控的心。近年來更是大玩創意聯名打破傳統框架，這次首度和YT二伯自創品牌hahababy聯名，包材變成Q萌的設計之外，也將招牌呱呱包變成青花椒春雨版本，甜甜包則是變成黑糖珍珠奶茶口味，並推出多款周邊商品加價購，讓人吃頂呱呱也能被萌到。
全文介紹：頂呱呱x二伯hahababy聯名！珍奶甜甜包 冬粉版呱呱包開賣。
▲▼ 頂呱呱Ｘ二伯hahababy聯名「青花藤椒春雨呱呱包」、「黑糖珍珠甜甜包」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝
必勝客聯名富錦樹台菜香檳
誰說必勝客只會搞怪，這次必勝客春節披薩超認真、超奢華！必勝客即日起與米其林星級台菜「富錦樹台菜香檳」聯手推出3款頂級海鮮披薩，把波士頓龍蝦、軟殼蟹、松葉蟹通通放在披薩上，即日起限量開搶，披薩空就先約親朋好友開吃，挑戰最狂、最奢華海鮮披薩。
全文介紹：春節披薩整隻龍蝦！必勝客春節龍蝦披薩 富錦樹台菜香檳軟殼蟹披薩 奢華開吃。
▲▼必勝客聯名富錦樹台菜香檳 2025春節限定浮誇海鮮比薩 / 必勝客提供、WalkerLand窩客島整理
肯德基新品紫芋金來金沙雞
肯德基新品大甲芋泥鹹蛋黃炸雞！搭上農曆春節話題，肯德基這次推出新品「紫芋金來金沙雞」，用金沙醬搭配大甲芋泥，挑戰炸雞控的新歡。同時肯德基更推出只送不賣「招財金雞桶」新春限定小物，讓粉絲們準時朝聖吃起來。
全文介紹：肯德基芋泥炸雞！肯德基新品紫芋金來金沙雞 限量招財金雞桶只送不賣。
▲▼肯德基 春節限定新品紫芋金來金沙雞 肯德基芋泥鹹蛋黃炸雞 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
達美樂奶香火山披薩半價
達美樂春節披薩超浮誇！為了迎接2025農曆春節，達美樂推出新春限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，用頂級龍蝦、厚實干貝，搭配超療癒奶香沾醬，最奢華吃法優惠半價就能開吃。同時還推出超狂吃法「香蕉巧克力披薩」應景甜點，吃甜的、吃鹹的都超療癒。
全文介紹：達美樂披薩半價！龍蝦舞干貝奶香火山披薩 巧克力香蕉披薩春節開吃。
▲▼達美樂春節披薩新口味 奶香火山披薩外帶半價 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
漢堡王捲捲德腸堡
漢堡控終於敲碗成功了！漢堡王前年重磅出擊的「捲捲德腸堡」，將超浮誇的德式香腸捲進漢堡中，厚實的德式香腸搭上漢堡王經典烤牛排，讓漢堡控大口吃肉超過癮，一開賣就瞬間秒殺售完。這次搶在春節年前，將捲捲德腸脆雞堡、捲捲德腸烤牛堡強勢回歸，上次沒錯過沒吃到的漢堡控、肉肉控，一定要抓緊時間趕快去漢堡王吃一波。
全文介紹：漢堡王買一送一！秒殺「捲捲德腸堡」快閃回歸，最新優惠券超省。
▲▼漢堡王 捲捲德腸堡快閃回歸/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理
三商炸雞買一送一
三商炸雞買一送一吃起來！為了慶祝農曆過年，三商炸雞推出「33歡樂餐Party第二彈」，以買一送一優惠，約粉絲吃爆。自即日起至1月22日，購買6塊炸雞就送新品「6隻風味雞翅桶」，多種口味滿足不同喜好，過年前開同樂會、約同事開吃，通通都很有理由。
全文介紹：三商炸雞買一送一！炸雞控先吃「三商炸雞桶」買一送一 12隻炸雞390元就吃。
▲▼三商炸雞 炸雞桶買一送一優惠 速食優惠推薦 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理
摩斯4盎司極上和牛堡
摩斯漢堡也吃得到四盎司牛肉堡！這次摩斯漢堡針對2025農曆春節，特別推出全新和牛堡、米漢堡，以及冬季必吃的療癒系點心、湯品，不只可以在摩斯吃到四盎司和牛，還有話題滿分的地瓜薯條、冬季限定紅豆紫米湯，通通在摩斯吃起來。
全文介紹：摩斯四盎司牛肉堡！摩斯漢堡4盎司極上和牛堡 紅豆紫米湯 地瓜薯條新品開吃。
▲▼摩斯漢堡新品推薦 四盎司極上和牛堡 紅豆紫米湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝