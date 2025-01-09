肯德基新品大甲芋泥鹹蛋黃炸雞！搭上農曆春節話題，肯德基這次推出新品「紫芋金來金沙雞」，用金沙醬搭配大甲芋泥，挑戰炸雞控的新歡。同時肯德基更推出只送不賣「招財金雞桶」新春限定小物，讓粉絲們準時朝聖吃起來。



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▲肯德基 春節限定新品紫芋金來金沙雞 肯德基芋泥鹹蛋黃炸雞 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次肯德基以經典功夫菜「芋泥酥鴨」為靈感，1/14起推出春節限定新品「紫芋金來金沙雞」。經典的脆炸咔啦雞裹上紅土鹹蛋黃金沙醬，搭配綿密微甜的大甲芋泥，打造鹹甜吃法，也不僅象徵紫氣東來寓意，挑戰春節必吃應景炸雞。本次新品「紫芋金來金沙雞」自1月14日起限時6周推出，不只可單點、也有單人餐、多人餐選擇，滿足不同需求。



▲肯德基芋泥鹹蛋黃炸雞 紫芋金來金沙雞 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

肯德基 紫芋金來金沙雞 販售資訊

配合春節話題，肯德基官方Line特別推出「超值優惠天天抽」活動，1/14至2/24期間，每人每天有一次抽獎機會，獎項包含「紫芋金來金沙雞XL全明星餐」免費吃、以及「紫芋金來金沙雞NT$99嘗鮮券」、「Biscoff®焦糖脆餅蛋撻*2顆」NT$77優惠券等，即日起每天報到最高抽42次，是炸雞控的春節小確幸。▲▼肯德基官方LINE抽獎活動 超值優惠天天抽 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，這次肯德基更推出新春限定、限量版開運小物「招財金雞桶」，以縮小版炸雞桶，加上迷你金色炸雞腿、雞翅、金元寶與金條設計，讓人擺出滿滿一桶炸雞聚寶盆。即日起在肯德基官方FB完成指定留言任務，就有機會抽限量「招財金雞桶」，只送不賣，粉絲一定要先衝。▲▼肯德基 春節限定開運小物招財金雞桶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/1/14-2/24

售價：

紫芋金來金沙雞單點1塊：$78元

紫芋金來金沙雞PK券：$150元

紫芋金來金沙雞XL全明星餐：$253元

紫芋金來金沙雞雙人餐：$388元

紫芋金來金沙雞歡聚全家餐：$688元



肯德基 招財金雞桶 活動資訊

活動方式：即日起只要肯德基官方FB指定貼文下留言，就有機會抽中只送不賣、2025新春限定肯德基「招財金雞桶」。