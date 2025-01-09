炸雞披薩買一送一！看準年末的聚餐話題，這次「拿坡里披薩、三商炸雞」即日起同步推出買一送一優惠，買炸雞送披薩、或是炸雞桶買一送一，此外還有三商集團7大品牌「好運666」優惠券，都讓速食控趁年末同事聚會、同樂會大吃一波。



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▲拿坡里披薩.炸雞買一送一優惠 三商炸雞免費送可樂 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理



配合年末聚餐話題，「拿坡里披薩」這次推出超狂買炸雞、送披薩的買一送一優惠，即日起至1月22日期間，外帶或內用六塊炸雞，就能免費獲得小披薩一個，390元就能吃超飽。如果想要更多選擇，還能加價升級披薩尺寸或選烤雞取代炸雞，滿足不同需求。



▲拿坡里披薩.炸雞買一送一優惠 年末炸雞速食優惠 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理

拿坡里披薩.炸雞 買一送一優惠

此外，同集團炸雞品牌「三商炸雞」更推出買一送一、買炸雞送可樂優惠，即日起至1月22日，外帶或內用一桶八塊炸雞，可享特價333元，還加贈1.25ml可樂一罐，優惠下殺59折。另外，只要買六塊炸雞桶，就免費送新品「六隻風味雞翅桶」，買一送一特價390元，讓多人聚餐更划算。▲三商炸雞買一送一 買炸雞免費送可樂 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理為了在年末回饋粉絲，三商集團自1月6日起舉辦百萬會員感謝祭，要開啟APP使用1點，就能在好康優惠區領取專屬優惠，領取集團旗下七大品牌「好運666」優惠券，還有機會抽中免費餐券，讓人有理由、有優惠，又能再約吃一波。▲三商集團感謝祭 APP免費領好運666優惠券 / 拿坡里披薩提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2025/1/9-2025/1/22

活動內容：外帶/內用一桶六塊炸雞，即贈小披薩一個，特價390元(原價680元)。





三商炸雞 買一送一優惠

活動期間：2025/1/9-2025/1/22

活動內容：

1、外帶/內用一桶8塊炸雞特價333元，加贈1.25ml可口可樂一罐(原價570元)。

2、買6塊炸雞桶、就送6隻風味雞翅桶，整組390元。