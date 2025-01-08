達美樂春節披薩超浮誇！為了迎接2025農曆春節，達美樂推出新春限定「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，用頂級龍蝦、厚實干貝，搭配超療癒奶香沾醬，最奢華吃法優惠半價就能開吃。同時還推出超狂吃法「香蕉巧克力披薩」應景甜點，吃甜的、吃鹹的都超療癒。



▲▼達美樂春節披薩新口味 龍蝦舞干貝奶香火山披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



達美樂 龍蝦舞干貝奶香火山披薩

達美樂超狂「火山系列披薩」在披薩底下蓋上一個碗，倒入醬汁打造沾醬披薩新吃法，繼線前起司醬之後，這次再度推出新口味，春節限定的「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」。以頂級龍蝦、厚實干貝圍繞濃郁奶油醬，濃香奶味與奢華海鮮的完美結合，提供「起司、奶香」兩種口味，以及「大披薩、巨無霸」兩種尺寸任選，即日起還推出「外帶半價」優惠，最低490元就開吃。▲▼達美樂春節披薩新口味 奶香火山披薩外帶半價 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了新品「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」，達美樂還推出超值年節套餐，最高折扣高達62折，新春組合包含一款龍蝦火山披薩、另一款大披薩、鱈魚星星及大瓶可樂，還有一款全新口味「香蕉巧克力披薩」，選用南投集集香蕉搭配Kit Kat巧克力醬，打造覺配巧克力香蕉組合，春節大餐到甜點一次通通吃爆。推薦閱讀： 春節披薩整隻龍蝦！必勝客春節龍蝦披薩 富錦樹台菜香檳軟殼蟹披薩 奢華開吃。 ▲▼達美樂春節披薩新口味 香蕉巧克力披薩 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

售價：大披薩980元、巨無霸1660元

限定優惠：買「龍蝦舞干貝奶香火山披薩」外帶享半價優惠，可選擇尺寸（大披薩/巨無霸）與口味（奶香/起司）



達美樂年節歡聚套餐

價格：1,199 元

套餐內容：

龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩1個（經典/招牌系列）、香蕉巧克力個人披薩1個、鱈魚星星1份、大可樂1瓶



達美樂新春圍爐套餐

價格：1,688元

套餐品項：

龍蝦舞干貝奶香火山大披薩1個、大披薩2個（經典/招牌系列）、青花椒雞1份、鱈魚星星1份、蝴蝶酥8塊、大可樂1瓶