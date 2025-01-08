頂呱呱竟然和二伯hahababy聯名了！作為台灣本土最強速食連鎖「頂呱呱」，以招牌呱呱包、甜甜包和特色薄皮炸雞等特色商品擄獲一票速食控的心。近年來更是大玩創意聯名打破傳統框架，這次首度和YT二伯自創品牌hahababy聯名，包材變成Q萌的設計之外，也將招牌呱呱包變成青花椒春雨版本，甜甜包則是變成黑糖珍珠奶茶口味，並推出多款周邊商品加價購，讓人吃頂呱呱也能被萌到。



▲▼ 頂呱呱Ｘ二伯hahababy聯名周邊加價購/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



頂呱呱、hahababy聯名「擁抱金喜呱好運」活動資訊

將招牌呱呱包大翻轉，推出全新限定「青花藤椒春雨呱呱包」，將內餡糯米油飯變成春雨粉絲，搭配麻而不辣的青花藤椒醬，顛覆大家的想像。而經典甜甜包也搖身變成「黑糖珍珠甜甜包」，將台式經典黑糖珍珠奶茶融入其中，每一口都能吃到Q彈珍珠。更有派對桶、野餐盒等聯名包裝，融入hahababy擁抱點點風格，拍照超吸睛。▲▼ 頂呱呱Ｘ二伯hahababy聯名「青花藤椒春雨呱呱包」、「黑糖珍珠甜甜包」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝同時，也推出多款周邊商品，首推「擁抱金喜刺繡絨毛抱枕」及「擁抱好運刺繡絨毛包」不僅可愛實用，更是送禮與收藏的佳選。此外，6家限定門市更有隱藏版藍點點、黃點點的抱枕。台北忠孝旗艦店還加碼變成主題快閃店，整間店都變成hahababy可愛療癒的視覺，連頂呱呱阿勇也化身可愛造型，現場更有獨家扭蛋機，販售手繪貼紙包和小抱枕磁鐵，將日常生活變成可可愛愛，鐵粉一定要先衝去朝聖。▲▼ 頂呱呱Ｘ二伯hahababy聯名推出多款周邊/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝活動期間內，消費滿額即可獲得多款精美贈品。「擁抱金喜紅包袋」附刮刮卡，隨機送出好運大獎。「雙面造型夾盲盒」則以炸雞與薯條為主題，融合hahababy特色圖案，共六款可愛設計，還有隱藏版等你發現。消費滿399元即可免費獲得一款盲盒，限量贈送，讓粉絲們忍不住想集滿全套。推薦閱讀： 中山站免費喝％咖啡！%ARABICA資生堂聯名咖啡「#220聚光拿鐵」2天免費喝。 ▲▼ 頂呱呱Ｘ二伯hahababy聯名紅包袋還附贈刮刮卡/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

活動日期：2025年01月15日(三)～2025年03月31日(一)

活動門市：全台頂呱呱門市 (桃園機場/松山機場店除外)

新品資訊：

1、青花藤椒春雨呱呱包 售價69元

2、黑糖珍珠甜甜包2入 售價49元

3、呱點金喜獨享餐 售價219元

(內容物：青花藤椒春雨呱呱包X1+原味炸雞X1+黑糖珍珠甜甜包2入+地瓜薯條(小)X1、35元飲品X1)

4、呱點金喜派對桶 售價499元

(內容物：青花藤椒春雨呱呱包X4+原味炸雞X2+黑糖珍珠甜甜包4入+地瓜薯條(小)X1+可口可樂1.25L X1罐)



頂呱呱xhahababy聯名 滿額贈活動

1、凡消費滿179元，即可獲得「擁抱金喜呱好運紅包袋2入」，紅包袋內隨附乙張刮刮卡，獎項有hahababy商城抵用金及頂呱呱相關優惠券。

2、凡現場消費滿399元，即可免費獲得「雙面造型夾隨機盲盒乙個」(共6款/隨機贈出)



頂呱呱xhahababy聯名 周邊加購活動

活動資訊：凡購買聯名套餐或消費滿219元，即可加購聯名周邊，加入會員並出示畫面，再享會員優惠價。

加價購商品：

1、擁抱好運刺繡絨毛包 金喜價499元／會員價459元

2、呱點好運印花布手腕掛繩 金喜價399元／會員價379元

3、擁抱金喜刺繡絨毛抱枕(紅點點) 金喜價499元／會員價459元



頂呱呱xhahababy聯名 隱藏版抱枕加碼活動

活動內容：限量隱藏版抱枕於限定門市販售

隱藏版抱枕門市(6家)：三重正義/忠孝旗艦/花蓮/彰化孔門/台中學士/左營環球

販售方式：凡出示頂呱呱KWA KWA CLUB會員資格，即可享周邊加購：

擁抱金喜刺繡絨毛抱枕(黃點點) 金喜價499元／會員價459元

擁抱金喜刺繡絨毛抱枕(藍點點) 金喜價499元／會員價459元



頂呱呱xhahababy聯名快閃店資訊

活動門市：頂呱呱忠孝旗艦店(全新hahababy可愛視覺空間)

活動地址：台北市大安區忠孝東路四段175-1號

獨家扭蛋機販售：手繪貼紙包(共5款)每款100元/小抱枕磁鐵(共4款)每款100元