摩斯漢堡也吃得到四盎司牛肉堡！這次摩斯漢堡針對2025農曆春節，特別推出全新和牛堡、米漢堡，以及冬季必吃的療癒系點心、湯品，不只可以在摩斯吃到四盎司和牛，還有話題滿分的地瓜薯條、冬季限定紅豆紫米湯，通通在摩斯吃起來。



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▲▼摩斯漢堡新品推薦 四盎司極上和牛堡 紅豆紫米湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



摩斯漢堡 新品推薦

摩斯漢堡在12/27起推出漢堡系列新品「干貝XO海老珍珠堡」與「極上和牛堡」兩款主打新品，其中「干貝XO海老珍珠堡」一次能吃到三隻白蝦炸成天婦羅，搭配干貝XO醬打造超奢華海味。另一款「極上和牛堡」更使用100%澳洲和牛肉排，重量足足四盎司，搭配超有誠意蔬菜與雞蛋，一整顆份量超足。▲▼摩斯漢堡新品推薦 干貝XO海老珍珠堡 極上和牛堡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外這次新品更推出「黃金地瓜薯條」使用在地台農57號蕃薯，而甜湯「紅豆紫米湯」則使用台灣優質紅豆與紫米，冬天熱熱喝超療癒。飲品部分則推出象徵財運的「柳橙紅柚蒟蒻冰茶」、「柳橙紅柚氣泡飲」，以及無咖啡因飲品「洛神野莓茶」酸甜風味超適合搭配漢堡薯條一起享用。▲▼摩斯漢堡新品推薦 黃金地瓜薯條 紅豆紫米湯 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只餐點，摩斯漢堡這次也針對春節送禮需求，推出喜氣的春節禮盒，主推款包含「MOS大吉豬肉條」獨立包裝超方便，還有鹹甜口味一次吃到的「MOS捲心酥禮盒」、配下午茶剛剛好的「摩斯奶油蝴蝶派禮盒、布列塔尼米酥餅禮盒」，還有超夯摩斯熱狗堡、燒肉珍珠堡口味洋芋片，以及新品地瓜脆片，過年最適合宅在家一起吃。▲▼摩斯漢堡春節送禮新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合春節新品上市話題，摩斯在2025年1月2日至2月2日推出新春抽獎活動，單筆消費滿250元，就送一張「新春優惠券」有機會免費吃到分享點心盒，同時登錄發票再加碼參加抽獎，有機會贏得「日本北海道賞櫻5日遊」行程或是摩斯金點、摩斯卡等獎品。同時也針對蛇年推出應景紅包袋，即日起至除夕前，只要買新品套餐免費送，此外在大年初一至初三，也會限量發送蛇年造型「一元復始」，每店限量100份，粉絲一定要準時衝。▲▼摩斯漢堡新春抽獎活動 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2024/12/27起

品項及價格：

干貝XO海老珍珠堡：130元

極上和牛堡：130元

柳橙紅柚蒟蒻冰茶：75元

柳橙紅柚氣泡飲：75元

洛神野莓茶：50元

紅豆紫米湯：65元



摩斯漢堡 春節抽獎活動

活動期間：2025年1月2日至2025年2月2日

活動內容：

1、來店消費滿250元，隨發票明細列印「新春優惠券」有機會免費吃分享點心盒。

2、來店消費滿250元，登錄發票即可參加抽獎，幸運兒還有機會把最大獎「日本北海道賞櫻5日遊」行程帶回家。