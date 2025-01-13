漢堡控終於敲碗成功了！漢堡王前年重磅出擊的「捲捲德腸堡」，將超浮誇的德式香腸捲進漢堡中，厚實的德式香腸搭上漢堡王經典烤牛排，讓漢堡控大口吃肉超過癮，一開賣就瞬間秒殺售完。這次搶在春節年前，將捲捲德腸脆雞堡、捲捲德腸烤牛堡強勢回歸，上次沒錯過沒吃到的漢堡控、肉肉控，一定要抓緊時間趕快去漢堡王吃一波。



▲▼漢堡王 捲捲德腸堡快閃回歸/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理



漢堡王 捲捲德腸堡系列新品

販售方式：臨櫃點餐、官網預訂自取、外送平台訂購

活動商品與價格：

捲捲德腸烤牛堡：單點129元/套餐174元

捲捲德腸脆雞堡：單點119元/套餐164元