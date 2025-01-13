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漢堡王買一送一！秒殺「捲捲德腸堡」快閃回歸，最新優惠券超省。

2025年菜外帶 漢堡王 捲捲德腸堡 優惠 more
2025-01-13 21:23:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：漢堡王
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

漢堡控終於敲碗成功了！漢堡王前年重磅出擊的「捲捲德腸堡」，將超浮誇的德式香腸捲進漢堡中，厚實的德式香腸搭上漢堡王經典烤牛排，讓漢堡控大口吃肉超過癮，一開賣就瞬間秒殺售完。這次搶在春節年前，將捲捲德腸脆雞堡、捲捲德腸烤牛堡強勢回歸，上次沒錯過沒吃到的漢堡控、肉肉控，一定要抓緊時間趕快去漢堡王吃一波。

▲▼漢堡王 捲捲德腸堡快閃回歸/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理



首次問世的「捲捲德腸烤牛堡」將招牌火烤牛肉搭上厚實Ｑ彈、又多汁的德式香腸，不僅視覺震撼，就連肉量也很浮誇，雙倍的肉量讓人直呼過癮，初登場兩週就全數售完，並於去年年尾短暫回歸也造成話題。這次，還針對不吃牛的漢堡控推出「捲捲德腸脆雞堡」，酥脆炸雞與多汁德腸雙重口感，讓人大飽口福。

▲▼漢堡王 捲捲德腸堡系列有「捲捲德腸烤牛堡」、「捲捲德腸脆雞堡」/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理


此外，漢堡王2025年新年率先祭出超佛金蛇年優惠券，包括銅板點心組、1+1自由配和買一送一等31個優惠組合，現省2,114元超佛心。在新的一年揪速食控繼續吃買一送一、吃優惠。

推薦閱讀：買一送一優惠券！漢堡王最新優惠券現省2,114元，地瓜QQ球新登場。

▲▼漢堡王2025最新優惠券/ 漢堡王 提供、WalkerLand窩客島整理



 

漢堡王 捲捲德腸堡系列新品

販售方式：臨櫃點餐、官網預訂自取、外送平台訂購
活動商品與價格：
捲捲德腸烤牛堡：單點129元/套餐174元
捲捲德腸脆雞堡：單點119元/套餐164元

 

 

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