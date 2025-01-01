漢堡王優惠券現省2,114元要吃！2025年新年到一樣要繼續吃買一送一、吃優惠，最寵粉的漢堡王搶先推出2025金蛇年超值優惠券，包括銅板點心組、1+1自由配和買一送一等31個優惠組合，現省2,114元超佛心。更加碼推出全新「黃金QQ球」，藏有黑糖麻糬餡的地瓜球保證讓甜點控搶著吃。



▲▼2025漢堡王新春優惠券有買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



漢堡王優惠券

即將開賣的「黃金QQ球」，選用台農57號地瓜打造酥脆外殼，內餡加入彈牙黑糖麻糬，一次滿足香甜與酥軟雙重口感。每份3顆剛好一口大小，外層金黃、內餡流心，讓人吃完直呼財源滾滾來。定價39元的新商品，1月2日上市當天提供限時嘗鮮價，每份優惠僅需29元，搶手的地瓜球勢必掀起甜點界新熱潮。▲▼2025漢堡王新品「黃金QQ球」 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝除了新品，「漢堡王優惠券」全品項大升級，不僅有買一送一的經典回歸，還新增多款激省組合。以銅板價就能買到雞塊搭黃金QQ球或洋蔥圈的點心組，價格親民。1+1自由配方案則將主餐搭配點心飲料最低降至47折，更推出包含雙層華堡等高人氣餐點的雙人激省餐，頂級組合價格僅需299元。無論是一頓小確幸還是豪華共享，消費者都能找到最合適的選擇。推薦閱讀： 珍奶買一送一！跨年優惠「翰林茶館珍奶」買一送一，只有2天喝。 ▲▼2025漢堡王優惠券31個優惠組合，現省2,114元 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

適用時間：2025/1/2~3/31，上午10:30至打烊前30分鐘

適用門市：全門市(機場店/兒童樂園店/科技廠店除外)

注意事項：圖片僅供示意，具體以實物為準。優惠券商品不得客製或更改口味。活動數量有限，實際以門市庫存售完為止。如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。



漢堡王 黃金QQ球

價格：39元，限時嘗鮮價29元。（每份3入）

販售時間：2025/1/2至售完為止，上午10:30至打烊前30分鐘

適用門市：全門市(機場店/兒童樂園店/科技廠店除外)



注意事項：圖片僅供示意，具體以實物為準。優惠券商品不得客製或更改口味。活動數量有限，實際以門市庫存售完為止。如因原物料、航運等不可抗力因素導致供貨不及敬請見諒。