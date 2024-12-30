珍奶控跨年優惠先喝買一送一！被選為國宴的翰林茶館珍珠奶茶，在歲末年終之際推出兩天快閃優惠，將最高人氣國宴珍奶作為主角，在2024年最後一天和2025年第一天推出買一送一優惠，邀大家用珍珠奶茶完美結束2024、開啟全新美好的2025。



▲▼翰林茶館「國宴珍奶買一送一」跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



翰林茶館 珍奶買一送一

活動時間：2024/12/31~2025/1/1

活動內容：於活動期間購買「國宴珍奶」可享買一送一優惠。

注意事項：

1、不與其他優惠活動同時使用，每人限購2組。

2、翰林茶館-松山機場店/桃園機場店、翰林茶棧-台南民族店、翰林鍋物-台中麗寶店不適用本活動。

3、翰林國際茶餐飲集團保有活動解釋、修改、中止之權力。