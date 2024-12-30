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珍奶買一送一！跨年優惠「翰林茶館珍奶」買一送一，只有2天喝。

翰林茶坊 珍珠奶茶 買一送一 跨年 more
2024-12-30 20:59:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 鄭雅之

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珍奶控跨年優惠先喝買一送一！被選為國宴的翰林茶館珍珠奶茶，在歲末年終之際推出兩天快閃優惠，將最高人氣國宴珍奶作為主角，在2024年最後一天和2025年第一天推出買一送一優惠，邀大家用珍珠奶茶完美結束2024、開啟全新美好的2025。

▲▼翰林茶館「國宴珍奶買一送一」跨年優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 
珍奶買一送一「翰林茶館」/ WalkerLand窩客島提供



於1986年創立至今的翰林茶館，自稱是創造出全台第一杯珍珠奶茶的名店，更是被選為國宴招待外賓的台灣之光。這次，推出兩天快閃跨年優惠，於12/31、1/1連續兩天，只要到翰林茶館門市購買國宴珍奶，即可享有買一送一優惠，可以說是珍奶控的跨年小確幸。

推薦閱讀：全家跨年優惠5大推薦！10元全家咖啡 好喝奶茶加價先喝。

▲▼翰林茶館「國宴珍奶買一送一」12/31、1/1優惠要喝 / WalkerLand窩客島整理提供 


 

翰林茶館 珍奶買一送一

活動時間：2024/12/31~2025/1/1
活動內容：於活動期間購買「國宴珍奶」可享買一送一優惠。
注意事項：
1、不與其他優惠活動同時使用，每人限購2組。
2、翰林茶館-松山機場店/桃園機場店、翰林茶棧-台南民族店、翰林鍋物-台中麗寶店不適用本活動。
3、翰林國際茶餐飲集團保有活動解釋、修改、中止之權力。

 

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