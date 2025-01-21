一杯黃金萬兩飲料在手超旺！過年最重要的就是要討吉利，從中壢起家的馬祖新村這次針對金蛇年，以「黃金萬兩。燦金時光」為主題，推出超豪華「萬兩金杯」，金光閃閃的金杯讓你過年打牌、刮刮樂都有好運氣。同時，也祭出「茶裡萬金厚乳烏龍」與睽違兩年強勢回歸「奶黃流金車輪餅」兩款新品，整組開運下午茶一次擁有。



▲▼過年開運飲料推薦「馬祖新村 過年黃金萬兩杯」/ 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理



馬祖新村 過年黃金萬兩杯

1、茶裡萬金 厚乳烏龍(內含蕎麥金粿) $75/L 杯(僅限冷飲)。(桃園機場、台中機場、西門町、西湖門市無販售)

2、奶黃流金車輪餅 $45/顆。(台中機場、西門町、西湖門市無販售)

3、黃金萬兩杯 全台門市供應(含機場)