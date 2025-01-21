一杯黃金萬兩飲料在手超旺！過年最重要的就是要討吉利，從中壢起家的馬祖新村這次針對金蛇年，以「黃金萬兩。燦金時光」為主題，推出超豪華「萬兩金杯」，金光閃閃的金杯讓你過年打牌、刮刮樂都有好運氣。同時，也祭出「茶裡萬金厚乳烏龍」與睽違兩年強勢回歸「奶黃流金車輪餅」兩款新品，整組開運下午茶一次擁有。
▲▼過年開運飲料推薦「馬祖新村 過年黃金萬兩杯」/ 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理
馬祖新村為了讓大家過年有好彩頭，特意將「萬兩金杯」送至桃園大溪迎富送窮廟參拜，加持過的金杯光是拿在手上就感覺氣運不一樣了。飲品部分推薦新品「茶裡萬金厚乳烏龍」，以白桃烏龍茶為基底，加入濃醇厚奶與蕎麥金粿，豐富的香氣和口感激推。另外，鹹甜會流餡的「奶黃流金車輪餅」則是有鹹蛋黃、奶油完美交織，是大家敲碗已久、終於回歸的人氣款。
▲▼馬祖新村過年新品必喝「茶裡萬金厚乳烏龍」、必吃「奶黃流金車輪餅」/ 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理
馬祖新村在FB舉辦「金杯照分享」活動，於即日起至 2/2 止，只需追蹤粉專、分享金杯照片並標記好友，就有機會抽中新品體驗券及黃金小元寶等好禮。此外，厚乳烏龍與奶黃車輪餅在特定門市限量販售，喜歡的顧客得把握機會。更多活動資訊與門市販售詳情，請至馬祖新村官方網站查詢，讓這個金蛇年充滿驚喜與幸福滋味。
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▲▼馬祖新村過年黃金萬兩杯有送至桃園大溪迎富送窮廟參拜加持過/ 馬祖新村 提供、WalkerLand窩客島整理
馬祖新村 過年黃金萬兩杯
1、茶裡萬金 厚乳烏龍(內含蕎麥金粿) $75/L 杯(僅限冷飲)。(桃園機場、台中機場、西門町、西湖門市無販售)
2、奶黃流金車輪餅 $45/顆。(台中機場、西門町、西湖門市無販售)
3、黃金萬兩杯 全台門市供應(含機場)