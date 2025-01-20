全家過年優惠要吃起來！即將迎年2025金蛇農曆過年，放假之餘當然也要吃優惠，享受難得的小確幸。全家這次推出15大過年優惠，有大家最愛的全家咖啡買一送一，也有人氣全家霜淇淋第二件5元，還有APP限定超佛寄杯優惠，更推出線上春節數位紅包拼人品拿萬元購物金。就連返鄉途中的全家國道服務區也推出限定滿額優惠，滿滿15大優惠總整理快看下去。



▲全家過年優惠咖啡、霜淇淋領軍15個優惠/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全家全面升級備戰返鄉與旅遊高峰，針對交通幹道、雙鐵車站及觀光景點周邊店舖，增加重點商品備貨量超過兩倍，從即食型商品到伴手禮一應俱全，滿足旅途與聚會需求。在蘇澳、石碇和新營國道服務區只要累積消費滿688元，就可獲得好禮五選一兌換券。而台61線新豐休息站、台61線口湖休息站則是只要累積消費滿388元，也可獲得指定兌換券，搖搖茶吧免費喝。



▲全家過年指定國道服務區推滿額送兌換券/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

全家過年服務區優惠

全家APP延續去年好評，再度推出「春節數位紅包」活動，結合會員點數、隨買跨店取商品與數位互動，帶來新春趣味體驗。活動於01/22至02/04登場，包括「新年發紅包」與「投注抽紅包」兩大玩法。「新年發紅包」可將點數或明星商品變成紅包，透過社群分享給親友，還有機會抽1萬元購物金。此外，也新增生成式AI賀卡功能更添年節氛圍。「投注抽紅包」則讓會員以168點Fa點參與投注，每天抽出總計200萬點Fa點、購物金與多款優惠券，為新年帶來好彩頭。▲全家過年優惠抽紅包拿大獎 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝全家過年寄杯優惠也同步在1/25~2/2春節期間登場，最低56折起小資族先囤起來，1,888元即可購入Let's Café大杯經典美式65杯或經典拿鐵54杯，咖啡控囤貨必備；搖搖茶吧55元系列27杯或65元系列23杯組合只要888元，還有超人氣Fami!ce霜淇淋26支僅需888元，相當於7折超划算。小資族則可選388元組合，享單品美式7杯或單品拿鐵6杯。還可透過APP一鍵轉贈親友，或發紅包分享年節好滋味。▲全家過年咖啡寄杯優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​春節出遊就由「全家熟食區」當你的神救援！01/22至02/18連續四周，茶葉蛋、鼎王麻辣蛋、熱狗第二件6折，搭配熱狗麵包升級哈逗堡享組合價45元。SOHOT炎選「桶裝炸雞」推出8支320元優惠，再送可口可樂或雪碧（600ML）乙瓶，駕車出遊半路嘴饞就到全家。▲▼全家過年熟食區茶葉蛋、熱狗優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​咖啡、茶飲和霜淇淋的過年優惠，01/25至02/02整個春節期間，至全家實體門市即可享有Let’s Café大杯單品美式、拿鐵買1送1；搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶第二杯10元；以及Fami!ce霜淇淋第2件5元，包含阿芙佳朵及喝的霜淇淋。01/22至02/04，全家燒燒仙草暖心價39元。推薦閱讀： 比買一送一更划！小七拿鐵30元 咖啡下殺54折，7-11過年再抽刮刮樂搶優惠。 ▲▼全家過年優惠咖啡買一送一、霜淇淋全系列第二件5元 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝​​​​​​​

1、國道蘇澳服務區、國道石碇服務區、國道新營服務區

活動期間：01/24-02/02

滿額活動：

(1)累積消費滿688元，可得滿額好禮五選一兌換券(滿額好禮包含Let’s Café、搖搖茶吧、FamiCollection指定茶飲、衛生紙及10元折價券。)

(2)累積消費滿688元，可參加大富翁抽獎。



2、台61線新豐休息站、台61線口湖休息站

活動期間：01/24-02/02

滿額活動：

(1)累積消費滿388元，可得滿額好禮四選一兌換券。(滿額好禮包含：Let’s Café、搖搖茶吧、FamiCollection指定茶飲及衛生紙。)



注意事項：兌換券需至指定商場內全家便利商店兌換，需於02/03前兌換完畢。



全家APP 春節數位紅包

活動期間：114/01/22 10:00至114/02/04 23:59

活動方式：透過「全家」APP熱門消息，進入「新年發紅包」遊戲活動頁面。會員可將自己的Fa點或個人隨買跨店取商品包成紅包，透過連結或QR Code分享給親友搶紅包試手氣。



注意事項：活動期間，每1位會員領取紅包，發送者即獲得1次抽獎機會；若有2位不同會員成功領取紅包，發送者則可獲得2次抽獎機會，依此類推。活動結束後，將抽出10名幸運會員，各獲得1萬元「全家」購物金。



全家過年優惠 APP隨買跨店取

活動期間：2025/01/25-02/02

優惠內容：

388元

Let's Café大杯單品美式7杯388元（限購2組，兌換期限至114/07/31）

Let's Café大杯單品拿鐵6杯388元（限購2組，兌換期限至114/07/31）



888元

搖搖茶吧55元飲品27杯888元（限購2組，兌換期限至115/02/28）

搖搖茶吧65元飲品23杯888元（限購2組，兌換期限至115/02/28）

Fami!ce霜淇淋26支888元（限購2組，兌換期限至115/02/10）



1,888元

Let's Café大杯經典美式65杯1,888元（限購2組，兌換期限至115/02/28）

Let's Café大杯經典拿鐵54杯1,888元（限購2組，兌換期限至115/02/28）



全家過年實體門市優惠

好食成雙抽抽樂

活動期間：01/24-02/02

活動方式：購買指定冷藏鮮食商品任兩件，即可參加POS面板「好食成雙抽抽樂」遊戲，可獲得兩件88折、兩件79折、兩件69折、第二件0元等折扣機會（折扣立折）。



Let's Café全家咖啡買一送一

活動期間：01/25-02/02

活動內容：購買Let's Café大杯單品美式／拿鐵、特濃美式／拿鐵買一送一。限現場領取，不可寄杯；結帳時須報會員電話號碼或出示APP會員條碼。



Fami!ce全家霜淇淋第二支5元

活動期間：01/25-02/02

活動內容：購買Fami!ce霜淇淋，第二支5元。限現場領取，不可寄杯；結帳時須報會員電話號碼或出示APP會員條碼。



搖搖茶吧第二杯10元

活動期間：01/25-02/02

活動內容：購買搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶，享第二杯10元。限現場領取，不可寄杯；結帳時須報會員電話號碼或出示APP會員條碼



燒燒仙草優惠價39元

活動期間：01/22-02/04

活動內容：購買搖搖茶吧燒燒仙草，享新春優惠價39元。限現場領取，不可寄杯。