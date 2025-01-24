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> 美食 > 北港朝天宮平安符免費領！過年吃「這一鍋」送媽祖加持平安符，再送8888元火鍋金。

北港朝天宮平安符免費領！過年吃「這一鍋」送媽祖加持平安符，再送8888元火鍋金。

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2025-01-24 21:25:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：這一鍋
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編輯 張人尹

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過年圍爐，就是最適合約吃火鍋的時候！「這一鍋餐飲集團」這次特別與北港朝天宮合作，推出限量「開運平安符」，自1/27小年夜開始，到這一鍋旗下品牌用餐，就送你媽祖加持的平安符。在春節期間用餐還有機會抽8888元抵用金，以及免費領取千元大紅包，讓火鍋控新年一路發。

推薦閱讀：咖啡半價攻略！過年4大超商春節優惠，全家咖啡買一送一 7-11拿鐵30元，過年優惠必喝。

▲這一鍋集團春節優惠，免費送北港朝天宮平安符 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理

這一鍋集團首度合作北港朝天宮，推出限兩版「開運平安符」，平安符由朝天宮千歲女團以18道工序純手工製成，讓粉絲們在新的一年感受到滿滿的祝福。活動期間自1/27小年夜起，只要到這一鍋集團旗下品牌消費即可獲得限量平安符，包含火鍋品牌「這一鍋、這一小鍋」、燒肉店「燒肉同話」、酸菜魚「叁加叁」、韓式料理「韓啵」、脆皮煎餃「九初」等品牌，通通可享優惠。

▲春節吃這一鍋免費送北港朝天宮開運平安符 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理



此外，在春節期間即日起至2月5日，粉絲於旗下品牌消費滿額即可參加「蛇來走春趣」抽獎活動，只要於指定品牌消費滿額，即可參與抽獎，有機會獲得8888元餐飲抵用金。此外，在這一鍋APP更推出免費領取「千元大禮包」活動，會員還有機會抽中iPhone 16，火鍋控要手刀跟上。

▲這一鍋集團春節抽獎活動 APP領千元大禮包 / 這一鍋提供、WalkerLand窩客島整理

 

這一鍋集團 北港朝天宮平安符活動

活動期間：2025/01/27起，限量送完為止。
活動內容：至這一鍋集團旗下品牌消費即可獲得限量「開運平安符」。
活動品牌：這一鍋、這一小鍋、燒肉同話、叁加叁酸菜魚、韓啵 韓式料理、九初 流心脆皮煎餃

 

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