春節優惠喝半價咖啡！過年出門走春，最需要超商的咖啡優惠、折扣優惠補補血。今年4大超商針對農曆春節話題，寄出最低咖啡買一送一優惠，全家咖啡買一送一、7-11拿鐵30元起、萊爾富咖啡2杯66元起、OK超商咖啡買二送一。特別的是，在春節期間各超商還有門市滿額折扣優惠、線上小遊戲抽獎活動，過年出門就有優惠。



▲▼2025農曆春節優惠 4大超商春節優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



7-11春節優惠 咖啡最低30元

7-ELEVEN自1月24日至28日推出「時來運轉Buy好年會員優惠」，到大年初三之前，到小七門市買指定商品單筆滿288元現折28元、滿1,000元立折100元，優惠還可與指定商品組合疊加。咖啡優惠的部分，CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元，可口可樂與Cheers氣泡水買2送2，平均折扣下殺至5折以下，還可以搭配滿千折百活動同時使用，等於買30杯拿鐵只要900元，一杯下殺30元就有。此外，消費滿1,000元再送衛生紙或濕紙巾，日常用品省起來。



全文介紹：比買一送一更划！小七拿鐵30元 咖啡下殺54折，7-11過年再抽刮刮樂搶優惠。



▲▼7-ELEVEN春節3大優惠：門市滿額現折、咖啡優惠、刮刮卡優惠 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理





全家春節優惠 咖啡買一送一

全家過年優惠要吃起來！即將迎年2025金蛇農曆過年，放假之餘當然也要吃優惠，享受難得的小確幸。全家這次推出15大過年優惠，有大家最愛的全家咖啡買一送一，也有人氣全家霜淇淋第二件5元，還有APP限定超佛寄杯優惠，更推出線上春節數位紅包拼人品拿萬元購物金。就連返鄉途中的全家國道服務區也推出限定滿額優惠，滿滿15大優惠總整理快看下去。



全文介紹：全家過年優惠15大必看！咖啡買一送一、5元霜淇淋領軍，連吃9天。



▲全家過年咖啡寄杯優惠、熟食區茶葉蛋優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



萊爾富春節優惠 咖啡2杯66元

萊爾富即日起至2/4前，針對「大吉大利」的橙香咖啡系列推出優惠，買「中杯橙香美式咖啡、大杯美式咖啡」任2杯66元，或是買「大杯橙香拿鐵咖啡、大杯拿鐵咖啡」任2杯88元。此外，萊爾富自1/28-2/2除夕到初五推出抽888元活動，到萊爾富Facebook官方粉絲專頁、點擊指定遊戲連結，每天可以玩一次轉盤遊戲，有機會抽中「開運購物金888元」或是開工當日限定的「Hi café免費大杯美式咖啡乙杯」。



▲▼萊爾富春節優惠 咖啡2杯66元、轉盤遊戲抽888元 / 萊爾富提供、WalkerLand窩客島整理



OK超商春節優惠 咖啡買二送一

OKmart在農曆春節期間，1/24-1/30推出「特大杯莊園美式、拿鐵」同品項買二送一優惠。此外，在2/2前在OKAPP同步推出「蛇來運轉」限時快閃遊戲，每天可以玩一次轉盤遊戲，有機會獲得8,888 點 OK Point，或是免費莊園美式咖啡、莊園拿鐵咖啡，讓粉絲們天天抽起來。



▲▼OK超商春節優惠 咖啡買二送一、轉盤遊戲抽8888點數 / OK超商提供、WalkerLand窩客島整理

