提及新加坡美食，除了肉骨茶之外，不外乎就是海南雞飯。而新加坡海南雞飯又以1985年開業的「天天海南雞飯」最廣為人知，更是新加坡首家獲得米其林必比登推薦的海南雞飯。不只是在地人喜歡，每日為了一嚐海南雞飯、前來牛車水麥士威熟食中心的觀光客更是不計其數。



▲▼天天海南雞飯是牛車水麥士威熟食中心最熱門的店家/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



牛車水等同於新加坡的中國城，麥士威熟食中心不僅是初訪新加坡的觀光客必去的地方，亦是在地居民平常習慣前往用餐之處，各式各樣的亞洲料理齊聚在一起、任君挑選，最熱門的美食攤家正是近40年歷史的「天天海南雞飯」。甚至全球知名的地獄廚神戈登·拉姆齊也心服口服，因此即便非用餐尖峰時段也人潮滿滿，建議先佔位子、再去排隊點餐。



▲▼天天海南雞飯具有簡單樸實又深植人心的好滋味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「天天海南雞飯」主要供應海南雞飯，也能單點白斬雞和燒雞，另外還有些許配菜。雞飯有分大中小三種尺寸，可以依照自己食量選擇；海南雞飯僅有雞肉和白飯，雞肉滑嫩並保有水份、米飯充滿秘製醬汁香氣，簡單樸實又深植人心，亦推薦搭配特製辣醬享用，讓整體滋味更具層次。

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▲即便是非用餐尖峰時段，天天海南雞飯的排隊人潮依然延綿到戶外/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

天天海南雞飯店家資訊

營業時間：10:00~19:30 (週一公休)

地址：1 Kadayanallur St, #01-10/11 Maxwell Food Centre, 新加坡069184