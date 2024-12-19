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新加坡最chill飯店！lyf Bugis新加坡新飯店推薦 必衝景點美食走路就到。

lyf Bugis Singapore 新加坡 飯店 住宿 more
2024-12-19 22:12:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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新加坡新飯店推薦！出國玩選飯店最看重的就是要離景點進、附近美食多，還要住得舒服，而且最好是漂亮好拍照。近期全新開幕的lyf Bugis Singapore，是許多粉絲的新加坡住宿推薦，不只能走路去武吉士逛街、隔壁就是在地美食廣場，而且飯店還有超夯香氛體驗、健身房互動設施，打造最Chill新加坡住宿。

▲▼新加坡新飯店推薦lyf Bugis Singapore 鄰近景點與美食區域 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



lyf Bugis Singapore飯店風格很潮、很年輕、也很Chill，飯店推出六種房型共308間客房，滿足不同旅客需求。lyf Bugis為了讓人住得超療癒，特別還提供免費床單噴霧、多種枕頭選項，每個樓層房間設計搭配不同風格與圖案，結合新加坡的在地文化插畫，就是讓人住起來舒適度再加分。

▲▼新加坡新飯店lyf Bugis客房開箱 沈浸式香氛體驗 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


在飯店公共空間，則設有社交廚房，中島設計讓人邊準備簡單料理、點心也能一邊與朋友們聊天，此外還有可以拍照打卡的洗衣房，以及在健身房設有最新互動設施，讓人把運動當成遊戲闖關，就算跟親朋好友一起入住，也能滿足各種社交需求。

▲▼新加坡新飯店lyf Bugis公共區域 洗衣房與健身房適合打卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


lyf Bugis Singapore餐廳的部分則有Middle Child與Wild Honey，提供健康食品、手工冰淇淋與特調飲品搭配，其中Wild Honey的早午餐菜單是全日供應，可以在晚間也大吃一波，還有多款道地的異國料理、節慶甜點，更是拍IG打卡必點。早餐部分則是健康系Buffet，讓旅客簡單快速開吃。

▲▼新加坡飯店lyf Bugis餐廳推薦 Wild Honey全日早午餐必點  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


呼應身心靈療癒的超Chill風格，lyf Bugis Singapore也提供多種互動體驗，其中包含超實用的「刮痧課程」學習臉部保養與刮痧拉提，超適合約姐妹閨蜜一起享受。此外還有調製擴香劑、探索香水製作、在共享廚房採摘與使用香草等活動，在飯店的時間都能超舒適、超享受。

▲▼新加坡飯店lyf Bugis體驗課程推薦 刮痧課程  / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


lyf Bugis Singapore位於市中心核心區，地理位置讓人要逛、要吃都超方便，走路就能到武吉士街買伴手禮、到地鐵站旁的白沙浮購物廣場逛街。還有教堂、觀音寺、印度廟，就連夜生活必去的「阿拉伯街、哈芝巷」也走路就能到。甚至在lyf Bugis過馬路就是在地的美食廣場，讓人安排景點、安排吃貨行程都超方便。

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▲▼新加坡新飯店推薦lyf Bugis 鄰近景點武吉士、阿拉伯街、哈芝巷 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

 

lyf Bugis Singapore

地址：200 Middle Road, Singapore 188980
官網：https://walkr.tw/5mOo6Yh3

 

 

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