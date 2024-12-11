最狂機場、最強三麗鷗打卡點！2024年冬天，新加坡樟宜機場以Hello Kitty 50周年為主題，打造一系列限定活動，包含8米高的Hello Kitty打卡點，還有三麗鷗主題快閃店、三麗鷗嘉年華遊樂設施，還有可可愛愛的三麗鷗周邊小物，三麗鷗鐵粉就在今年聖誕節飛新加坡狂拍、狂打卡。



▲▼新加坡樟樟宜機場 Hello Kitty 50周年主題打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



新加坡樟樟宜機場 Hello Kitty 50周年主題活動

Hello Kitty樟宜園遊會

這次新加坡樟宜機場配合「Hello Kitty 50周年」，集結三麗鷗角色幫Kitty一起慶生。這次特別在第三航廈出境大廳打造8米高的Hello Kitty打卡點，一旁還有人氣超高的大耳狗、布丁狗、酷洛米、美樂蒂等角色，還會有三立鷗明星見面會，和粉絲近距離互動合照。打卡點在出境之前，如果是從其他航廈出發的粉絲，也可以搭接駁車、或走路到底三航廈朝聖。▲▼新加坡樟樟宜機場Hello Kitty打卡點 三麗鷗明星見面會 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，在樟宜機場各航廈角落，也有機會找到各個三麗鷗明星打卡點，如第一航廈出境大廳有Hello Kitty、第一航廈接駁列車站有酷洛米打卡點、第三航廈接駁列車站則是大耳狗，第三航廈的報到櫃檯也有三麗鷗明星，第一航廈入境前也能看到美樂蒂聖誕樹，讓粉絲們從入境到出境都能捕捉。▲▼新加坡樟樟宜機場Hello Kitty三麗鷗打卡點推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次活動樟宜機場Hello Kitty 50周年活動，同步設置三麗鷗快閃店，可以買到實用小物、公仔玩偶等周邊收藏。在第三航廈一樓，更有「Hello Kitty & Friends嘉年華」，設置拍貼機、遊樂設施，打造機場限定的三麗鷗遊樂園，最適合起飛前、等轉機時帶著大小朋友一起玩。推薦閱讀： 2025年美樂蒂50歲生日、酷洛米20週年！雙主角萌萌各種聯名接力登場。 ▲▼新加坡樟樟宜機場三麗鷗遊樂場 三麗鷗快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2024年11月1日 - 2025年2月12日

地點：

1號航站樓 公共區域 2樓

3號航站樓 公共區域 2樓

活動內容：

8米高Hello Kitty雕像，趣味滑梯活動（Slide of Fun）。

每晚雪景秀（2025年1月1日前）。

Cosmic HydroPark（宇宙水上遊樂場）和Sanrio角色合影打卡。



Hello Kitty & Friends嘉年華

活動期間：2024年11月1日 - 2025年2月16日

地點：3號航站樓 公共區域 1樓

活動內容：

刺激的嘉年華遊戲與游樂設施。

手工工作坊創作專屬紀念品。

限量版商品販售。



三麗鷗快閃店

活動期間：2024年11月1日 - 2025年2月16日

地點：

2號航站樓 Jinjja Kitchen旁

3號航站樓 出入境大廳前

4號航站樓 Starbucks旁

活動內容：

最可愛Sanrio商品限時販售。



消費兌換三麗鷗周邊商品

活動期間：2024年11月1日 - 2024年12月31日

活動方式：

消費滿S$60即可兌換Hello Kitty & Friends禮品。

單筆消費滿S$60可獲回饋券，最高價值達S$20。

消費S$120可購買2件限量商品（每筆訂單限購4件）。

商品特色：包含樟宜專屬泡芙包及購物優惠碼。

