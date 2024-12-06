三麗鷗的人氣角色美樂蒂將在2025年迎來50週年，而她的好朋友酷洛米也即將歡慶誕生20週年。為了紀念這個重要時刻，三麗鷗特別規劃了為期一整年的慶祝活動，以「在一起，就能更可愛」為主題，從2025年1月1日起至12月31日止，將為粉絲們獻上專屬於這兩位好朋友的精彩慶典。







美樂蒂Ｘ酷洛米誕生週年慶精彩活動開跑

為了慶祝美樂蒂50週年，搶先於2024年12月12日展開的首波亮點為期間限定的美樂蒂主題咖啡廳「My Melody Cafe Heartful Party」。且主題咖啡廳也將在日本多個城市開幕，從2024年12月起，將依序在東京（12月12日）、宮城（12月19日）、愛知（12月20日）和大阪（2025年1月17日）展開營業。咖啡廳的所有餐點都以美樂蒂標誌性的粉色為基調，以「傳遞美樂蒂的感謝之心」為主題，推出充滿粉絲感謝之情的夢幻餐點。除了精心設計的美食之外，現場還將推出限定商品和特典禮品，鐵粉千萬別錯過！



主題咖啡廳「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」

【東京・原宿】BOX cafe&space キュープラザ原宿店

・日期：2024年12月12日〜2025年1月26日

・地址：東京都渋谷区神宮前6丁目28-6 キュープラザ原宿3階

【愛知・名古屋】kawara CAFE＆KITCHEN 名古屋PARCO店

・日期：2024年12月20日〜2025年1月26日

・地址：愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋PARCO南館5階

【大阪・梅田】BOX cafe&space KITTE大阪1号店

・日期：2025年1月17日〜2025年3月2日

・地址：大阪府大阪市北区梅田3-2-2

【宮城・仙台】BALLER:S イオンモール新利府店

・日期：2024年12月19日〜2025年2月2日

・地址：宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

官方網站





緊接著在2025年1月10日起，將在PARCO百貨全國五大分店舉辦「MY MELODY♡KUROMI ANNIVERSARY PARTY」特展。首先在池袋PARCO登場，之後將陸續巡迴至札幌、仙台、名古屋和心齋橋等分店。這場以「雙人派對慶典」為主題的特展，打造獨特的沉浸式體驗。









此外，東京多摩市的三麗鷗彩虹樂園和大分縣的和諧樂園也將同步舉辦週年慶祝活動。三麗鷗彩虹樂園將於2025年1月17日至2025年12月31日期間，舉辦「閨蜜生日派對」的特別活動「My Melody & Kuromi Anniversary Party（美樂蒂＆酷洛米週年派對）」。





在四樓，三麗鷗彩虹樂園首次推出體驗型專賣店「My Melody & Kuromi Shop」！店內以粉紅和黑色為主要色調，營造出充滿時尚感的空間氛圍，並融入了代表兩位人氣角色的「閨蜜」元素。透過聲光效果與互動裝置的設計，讓粉絲們彷彿置身於美樂蒂與酷洛米的奇幻世界中。



大分縣和諧樂園的重頭戲就屬美樂蒂與酷洛米的全新造型見面會，這次的服裝設計特別有趣，將與三麗鷗彩虹樂園呈現不同色系，把美樂蒂的粉紅和酷洛米的黑色互換，帶給大家耳目一新的視覺享受！園內的Happy Café更搖身一變成為「美樂蒂 & 酷洛米主題咖啡廳」，不只店內裝潢煥然一新，還推出多款期間限定美食，讓人邊享用美食邊感受兩位好姐妹的可愛魅力！無論是想重溫童年回憶的老粉絲，還是新加入的年輕支持者，都能在這場為期一年的慶典中，找到屬於自己的美好回憶。