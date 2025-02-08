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台南麵包店推薦「Umm Umm」手作貝果必買！招牌厚燒、肉桂捲必吃。

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2025-02-08 11:41:00 文字：記者 蕭芷琳 攝影：記者 蕭芷琳
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記者 蕭芷琳

記者 蕭芷琳

台南巷弄隱藏版麵包店！隱身於中西區大勇街的「Umm Umm」不只手作貝果必買，還有招牌厚燒、肉桂捲也都必吃，而他們家的麵包可都是純素食，在台南競爭激烈的麵包市場獨樹一幟。由於每日出爐數量有限，店家採一次接待一組客人的方式販售，若沒有提前預訂，開店後稍慢一步就可能撲空，所以現在趕緊來看看。
▲▼台南巷弄隱藏版麵包店！隱身於中西區大勇街的「Umm Umm」手作貝果必買 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼台南巷弄隱藏版麵包店！隱身於中西區大勇街的「Umm Umm」手作貝果必買 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​
▲▼台南巷弄隱藏版麵包店！隱身於中西區大勇街的「Umm Umm」手作貝果必買 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



台南巷弄麵包店「Umm Umm」位於台南市中西區大勇街，鄰近熱鬧的海安路，但店面本身低調樸實，主要以外帶為主。由於店內空間有限，採取單組客人進店選購的方式，店員的服務親切且細心，讓每位顧客都能夠悠閒挑選喜愛的麵包。

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▲▼台南巷弄麵包店「Umm Umm」位於台南市中西區大勇街，鄰近熱鬧的海安路 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南巷弄麵包店「Umm Umm」位於台南市中西區大勇街，鄰近熱鬧的海安路 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南巷弄麵包店「Umm Umm」位於台南市中西區大勇街，鄰近熱鬧的海安路 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

「Umm Umm」菜單上的麵包選擇多樣，從鹽捲到貝果、可麗露應有盡有，其中幾款品項更是備受推崇。像是「經典厚燒系列」，口感鬆軟，加入苦甜巧克力、薄鹽搭配，簡單卻耐人尋味。此外還有紮實有嚼勁的「貝果系列」，Q彈的麵包體，相當耐吃；而外殼酥脆、內部帶有濕潤Q彈口感的「可麗露」也有不少死忠粉絲。
▲▼台南麵包店「Umm Umm」菜單上的麵包選擇多樣，從鹽捲到貝果、可麗露應有盡有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南麵包店「Umm Umm」菜單上的麵包選擇多樣，從鹽捲到貝果、可麗露應有盡有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南麵包店「Umm Umm」菜單上的麵包選擇多樣，從鹽捲到貝果、可麗露應有盡有 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
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「Umm Umm」雖然店面小巧，但憑藉用心製作的純素手作麵包在台南闖出一片天，許多老顧客不惜反覆撲空也願意再訪。由於每日數量有限，建議提早私訊預訂，否則開店時間一到就得把握時機衝第一波選購。價格略高，但對於講究品質與口感的麵包愛好者來說，這份精緻手作的美味仍然值得一試。
▲▼台南麵包店「Umm Umm」雖然店面小巧，但憑藉用心製作的純素手作麵包在台南闖出一片天 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南麵包店「Umm Umm」雖然店面小巧，但憑藉用心製作的純素手作麵包在台南闖出一片天 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
▲▼台南麵包店「Umm Umm」雖然店面小巧，但憑藉用心製作的純素手作麵包在台南闖出一片天 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

 

台南麵包店推薦 Umm Umm

地址：台南市中西區大勇街4-1號
營業時間：12:00-18:00（或售完為止；公休日依照官方帳號公告為主）

 

 

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Umm Umm

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place台南市中西區萬昌街73號﻿
3.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.25
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