海鮮控必看！三間東京近郊超值吃到飽餐廳報你知！本篇特地精選交通便利，就算不開車只搭電車也能輕鬆前往的餐廳。這些餐廳各具特色，從平價午餐到豪華晚餐，可以根據你的預算、需求選擇。

太鼓茶屋

太鼓茶屋是間位於東京馬喰町的老店，從JR總武線的馬喰町站東口C4出口步行只要1分鐘。這家店已經營業40年，累積不少了口碑。店內提供每日更新的生魚片菜單，主打「海鮮吃到飽午餐」，每天都能享用不同的生魚片，如鮪魚、鮭魚、鰹魚，以及小蝦、明太花枝、明太子等海鮮。除了海鮮，還有5種沙拉、烤物、燉物等每日更換的配菜。服務生會提供白飯和醋飯供客人選擇。餐廳採用50分鐘制，平日收費1,900日圓。

■餐廳資訊

地址：東京都中央區日本橋馬喰町2-3-2 Centopia大樓B1

營業時間：午餐時段11：00～14：30、晚餐時段17：00～23：00

交通方式：JR馬喰町站步行1分鐘，JR淺草橋站步行3分鐘，都營地下鐵淺草橋站步行6分鐘

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漁港之駅 TOTOCO小田原

漁港之駅TOTOCO小田原的餐廳位於漁港旁邊，坐在餐廳內可一面享受迷人風景、一面大啖海鮮。3樓的「生魚片天堂・小田原海鮮GoGo」餐廳都直接從小田原漁港採購食材。菜單包括當地魚種、鰹魚、鮪魚，還有燉煮、炸魚、咖哩和魚骨湯等多樣選擇。調味料除了醬油、芝麻醬外，還準備了濃郁的海鮮高湯，客人可以自由嘗試當地魚種、燉煮和炸物。用餐時間訂為59分鐘，成人收費3,520日圓。

■餐廳資訊

地址：神奈川縣小田原市早川1-28

營業時間：10：59～17：00

交通方式：JR早川站步行10分鐘

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青波

位在表參道的青波餐廳走高級路線。餐點採用現點現做方式，確保品質。廚師會依照食材特性選擇烹調方法。生蠔可以生食或炭烤，展現不同風味。不只生蠔，鮪魚、蝦子、干貝等食材，都能以生魚片、炸物、天婦羅、炭烤、串燒等最適合的烹調方式享用。青波提供基本的2小時吃到飽方案，含飲料無限暢飲，售價8,800日圓（含稅）。另外還有90分鐘套餐（6,000日圓 含稅），不只如此，在17：00入場的客人，還可享有9折優惠的「早鳥優惠」。

■餐廳資訊

地址：東京都澀谷區澀谷4-4-25 IVY HALL 1F

營業時間：週一～週六11：30～15：00、17：00～23：00；週日17：00～23：00

交通方式：東京地下鐵銀座線、千代田線、半蔵門線表參道站B3出口步行3分鐘

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