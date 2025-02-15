台北101附近咖啡廳推薦！「小川珈琲所」為一間日系風格咖啡館，位於吳興街轉角，鄰近台北世貿一館與四四南村，參觀台北國際書展和旅展等展覽都可以順道來喝杯咖啡；雖然「小川珈琲所」以外帶為主，但仍有提供庭院座位區讓咖啡迷可以好好在此享受咖啡。



▲▼台北信義區咖啡廳推薦小川珈琲所，清新日式風格深得廣大咖啡控喜愛/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「小川珈琲所」本身為老宅改造而成，以淺灰色牆面搭配木窗，清新風格如同會在東京巷弄偶遇、帶給人驚喜的日式咖啡館。甫開幕就成為文青與咖啡控的心頭好，至今仍然時常攻佔IG版面；「小川珈琲所」供應咖啡、茶飲為主，另外還有季節限定的咖啡特調，如：紅心芭樂美式。



▲小川珈琲所雖然以外帶為主，但設有庭院座位區/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

特別的是，縱然「小川珈琲所」以外帶為主，但仍貼心打造舒適愜意的庭院座位區，並且氛圍如置身露營地般、容易忘了自己身在大城市；「小川珈琲所」讓每名前來的咖啡控都能在繁忙又步調快速的台北信義區，得以愜意放鬆地喝杯咖啡、小歇片刻。



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▲小川珈琲所的庭院座位區讓人彷彿置身大自然露營地/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

小川珈琲所店家資訊

地址：台北市信義區吳興街39號

電話： 02 2720 3881