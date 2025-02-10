為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 辻利抹茶一杯59元！萊爾富推出辻利茶舗3款抹茶飲料，辻利抹茶珍珠歐蕾59元開喝。

辻利抹茶一杯59元！萊爾富推出辻利茶舗3款抹茶飲料，辻利抹茶珍珠歐蕾59元開喝。

2025燈會攻略 抹茶 萊爾富 辻利抹茶 more
2025-02-10 15:57:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：萊爾富
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

24小時喝辻利抹茶歐蕾！這次萊爾富Hi café攜手Kenji健司、辻利茶舗，推出3款期間限定抹茶飲品，讓抹茶控在超商就能喝到京都碾茶的細膩茶香，此外，在3/4前在萊爾富買三款抹茶新品通通享59元優惠價，抹茶控天天喝也不心疼。

推薦閱讀：大苑子買一送一！這一鍋5品牌情人節優惠，吃火鍋 吃燒肉喝大苑子買一送一。    


春天是抹茶盛產的季節，萊爾富看準抹茶季話題，即日起與Kenji健司及辻利茶舗聯名推出3款新品，包含「辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、辻利抹茶拿鐵咖啡」，不論想喝抹茶、喝咖啡、咀嚼系抹茶通通開喝，同時中杯尺寸更換上「辻利茶舗、Kenji健司」聯名杯包裝。即日起至3月4日止，三款飲品都可享有單杯59元優惠，抹茶控通通開喝。



此外，為了迎接元宵節，萊爾富於2月11日下午4點至6點，在淡水台電宿舍店舉辦外賣活動，主打桂冠湯圓優惠，2件8折、3件75折，包含紫糯米芋泥湯圓、焦糖布丁湯圓等人氣口味。即日起至2月28日，全台門市同步推出「桂冠湯圓」指定品項折扣，讓粉絲們元宵節買湯圓更方便、更划算。



 

萊爾富XKenji健司X辻利茶舗

活動期間：即日起至2025/03/04
活動內容：辻利抹茶系列同享優惠價59元。
活動品項：
中杯辻利抹茶歐蕾（單杯原價60元）
大杯辻利抹茶珍珠歐蕾（單杯原價75元）
大杯辻利抹茶拿鐵咖啡（單杯原價80元）

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#抹茶
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
大苑子買一送一！這一鍋5品牌情人節優惠，吃火鍋 吃燒肉喝大苑子買一送一。
 編輯 張人尹
12強咖啡買一送一喝到冠亞軍賽！萊爾富特大杯咖啡 大杯買一送一。
 編輯 張人尹
12強棒球贏美國！萊爾富咖啡買一送一 麵包買一送一。
 編輯 張人尹
萊爾富特大杯買1送1！台灣贏的漂亮前進東京，Hi café特大杯限時買1送1。
 編輯 李維唐
萊爾富買1送1！台灣隊贏球就是爽，擊敗澳洲 前進東京 爽喝咖啡買一送一。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up