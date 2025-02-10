24小時喝辻利抹茶歐蕾！這次萊爾富Hi café攜手Kenji健司、辻利茶舗，推出3款期間限定抹茶飲品，讓抹茶控在超商就能喝到京都碾茶的細膩茶香，此外，在3/4前在萊爾富買三款抹茶新品通通享59元優惠價，抹茶控天天喝也不心疼。



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春天是抹茶盛產的季節，萊爾富看準抹茶季話題，即日起與Kenji健司及辻利茶舗聯名推出3款新品，包含「辻利抹茶歐蕾、辻利抹茶珍珠歐蕾、辻利抹茶拿鐵咖啡」，不論想喝抹茶、喝咖啡、咀嚼系抹茶通通開喝，同時中杯尺寸更換上「辻利茶舗、Kenji健司」聯名杯包裝。即日起至3月4日止，三款飲品都可享有單杯59元優惠，抹茶控通通開喝。



萊爾富XKenji健司X辻利茶舗

此外，為了迎接元宵節，萊爾富於2月11日下午4點至6點，在淡水台電宿舍店舉辦外賣活動，主打桂冠湯圓優惠，2件8折、3件75折，包含紫糯米芋泥湯圓、焦糖布丁湯圓等人氣口味。即日起至2月28日，全台門市同步推出「桂冠湯圓」指定品項折扣，讓粉絲們元宵節買湯圓更方便、更划算。

活動期間：即日起至2025/03/04

活動內容：辻利抹茶系列同享優惠價59元。

活動品項：

中杯辻利抹茶歐蕾（單杯原價60元）

大杯辻利抹茶珍珠歐蕾（單杯原價75元）

大杯辻利抹茶拿鐵咖啡（單杯原價80元）