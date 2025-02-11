乾拌麵控最愛的大師兄銷魂麵舖又有新品了！全新「古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」，不僅帶來經典復古的紅蔥頭肉燥風味，還以黃金工法製醬、獨家秘製辣油與特製2.4mm麵體，打造最香濃的拌麵新作。不需費心熬煮，即便是零廚藝也可以輕鬆品味職人級的古早好味。



▲▼古早味乾拌麵新品「大師兄銷魂麵舖 古法紅蔥頭肉燥風味拌麵」/ 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理



大師兄銷魂麵舖 古法紅蔥頭肉燥風味拌麵

全新拌麵的靈魂，在於以8道黃金工法製成的紅蔥頭肉燥醬，嚴選南部紅蔥頭，搭配全豬油與符合潔淨標章的醬油，經過4小時細火慢熬，醇厚香氣層層堆疊。這款肉燥醬不僅是拌麵的完美搭配，還能用來拌飯、拌青菜或其他料理，成為廚房裡的百搭靈魂醬。而為了讓風味更上一層樓，還特別加入大師兄的經典辣油，將數十種辣椒與中藥材熬製成極致濃縮精華，讓肉燥醬的香氣更加豐富，帶來微辣過癮的層次變化。▲▼大師兄銷魂麵舖 古法紅蔥頭肉燥風味拌麵採8道黃金工法製成靈魂醬汁/ 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理除了醬料講究，這次的麵體同樣不容小覷。市面少見的 2.4mm 厚實麵條，以 8 道壓延工法反覆揉捏，打造 Q 彈有勁的口感。適中的寬度讓麵條能完美吸附醬汁，每一口都濃郁入味，無論熱拌或冷拌都美味十足。搭配低調輕奢的淺棕色包裝設計，簡約卻不失質感，無論是自用或送禮都十分適合，成為廚房必備的美食單品。推薦閱讀： 林聰明沙鍋魚頭開到南港！台北首店3大限定新菜，南港LaLaport搶吃。 ▲▼大師兄銷魂麵舖 古法紅蔥頭肉燥風味拌麵選用市面少見的 2.4mm 厚實麵條/ 大師兄銷魂麵舖 提供、WalkerLand窩客島整理

販售通路：大師兄銷魂麵舖官網、蝦皮、Momo、PChome 等電商平台

包裝規格：3 入袋裝

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