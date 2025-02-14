天母貝果專賣店「Sonney's Bagel」插旗中山區！繼天母店深受貝果愛好者喜愛後，品牌於中山區打造第二間分店，靠近捷運雙連站，主打現烤貝果、手工抹醬及經典貝果堡；不過這間分店以外帶為主，喜歡貝果就趕緊來看看吧。
▲▼中山貝果專賣店「Sonney's Bagel」主打現烤貝果、手工抹醬及經典貝果堡 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
「Sonney's Bagel 中山二店」鄰近捷運雙連站，交通便利。店面以簡約溫馨的美式風格設計，特別提供戶外露營椅，讓顧客在輕鬆的環境中享用現烤貝果，不過店面仍以外帶為主，座位並不多。值得一提的是，店家營業時間十分彈性，除了一般白天營業時段外，每週二更是特別營業至凌晨2點，滿足夜貓族的深夜美食需求。
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▲▼中山貝果專賣店「Sonney's Bagel 中山二店」鄰近捷運雙連站，交通便利 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
他們家的貝果也是大有來頭！堅持使用日本一級紅春麥麵粉，採用傳統猶太工法手工製作，呈現出外酥內Q、嚼勁十足的經典口感。店內提供過近20種貝果口味，包括經典原味、竹炭芝麻、伯爵紅茶、巧克力等，並搭配特製抹醬，如大蒜乳酪、桑椹腰果與靜岡抹茶等，讓人一試成主顧。
▲▼中山貝果專賣店「Sonney's Bagel 中山二店」店內提供過近20種貝果口味 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
此外，店內也販售貝果堡，人氣款「火腿酸黃瓜貝果堡」結合鹹香火腿與微酸黃瓜，層次豐富；而「貝果＋藍莓醬」則是甜點系愛好者的心頭好。自天母起家，Sonney's Bagel 憑藉對貝果的熱愛與堅持，成功打響口碑，如今插旗中山區，無疑將再掀起一波貝果風潮。想要品嚐紮實道地的貝果，來中山就對了。
▲▼中山貝果專賣店「Sonney's Bagel 中山二店」推薦菜單：火腿酸黃瓜貝果堡、貝果＋藍莓醬 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝
天母貝果專賣店 Sonney's Bagel 中山二店
地址：台北市中山區中山北路二段77巷8-6號1樓
營業時間：週一、四、五、六、日 08:30–18:00；週二 17:00–02:00；週三公休