櫻花季新竹櫻花免費拍起來！櫻花季來新竹賞櫻，不是只能到司馬庫斯、山上人家知名賞櫻勝地，人擠人賞櫻花拍美照，新竹也有免門票就能拍的櫻花觀賞景點、櫻花賞花秘境，窩客島這次就整理了5大「新竹櫻花免費觀賞景點」，包括新竹最大賞櫻點、有著200株櫻花的果園、新竹人才知道的櫻花秘境等，通通免費就能拍，讓你這個櫻花季拍個過癮。



▲新竹櫻花景點免費就能拍，5大推薦必去新竹最大櫻花觀賞勝地 / WalkerLand窩客島整理



▲新竹櫻花免費觀賞景點5選，免去司馬庫斯、山上人家就能免費拍櫻花 / WalkerLand窩客島整理



新竹人氣櫻花園區免花錢開拍：財伯觀光果園

不花錢也能拍到超夢幻的粉色櫻花海！新竹櫻花必拍「財伯觀光果園」，不僅有近200株粉色櫻花樹林，園內還種植了油菜花，每年冬末春初開花時，呈現粉色、金黃色相映的超夢幻仙境，每年都吸引不少人來朝聖、免費賞花打卡，目前金黃色油菜花已先開花，但櫻花尚未完全開花，想知道最新花況可關注官方粉絲團，以免白跑一趟喔。



▲▼新竹人氣櫻花園區免花錢開拍：財伯觀光果園 /ㄚ綾綾單眼皮大眼睛 提供、WalkerLand窩客島整理





新竹櫻花公園免費拍：新竹公園、頭前溪河濱公園

從日治時期就有的「新竹公園」，佔地多達18公頃的園內種植了超過800株櫻花樹，也是新竹最大的賞櫻點，在階梯、湖岸旁都能看到整排粉嫩櫻花樹的身影，今年櫻花季在2月15、16日甚至會有美食小物市集、活動表演等，讓遊客們賞櫻逛小物，拍完櫻花順路去一旁的「新竹動物園」剛剛好；而頭前溪河濱公園」的自行車道旁也種有整排櫻花，不想人擠人賞花就來這裡。



▲新竹櫻花公園免費拍：新竹公園 /婷兒旅行地圖 提供、WalkerLand窩客島整理



▲新竹櫻花公園免費拍：頭前溪河濱公園 /Kellyの"異"世界 提供、WalkerLand窩客島整理



隱藏版新竹櫻花秘境免費拍：新竹東南街櫻花巷、關西櫻花秘境

新竹隱藏版賞櫻景點「新竹東南街櫻花巷」，沿著水圳種植兩排櫻花樹，形成夢幻的櫻花步道，不管是走在水圳旁櫻花步道，還是在橋上觀賞河道櫻花，都能拍出絕美的粉色賞櫻打卡照；另外新竹關西也有「關西櫻花秘境」的整排櫻花樹，都是新竹人才知道的賞櫻秘境。



▲隱藏版新竹櫻花秘境免費拍：新竹東南街櫻花巷 /ㄚ綾綾單眼皮大眼睛 提供、WalkerLand窩客島整理



▲隱藏版新竹櫻花秘境免費拍：關西櫻花秘境 /珍妮佛的花草呢喃 提供、WalkerLand窩客島整理



財伯觀光果園 位置資訊

地址：新竹縣尖石鄉村竹60鄉道35號

電話：0921-632-019

完整介紹由部落客「ㄚ綾綾單眼皮大眼睛」於窩客島分享：新竹縣尖石鄉2024新竹財伯觀光果園櫻花花況！櫻花綻放宛若仙境！錯過再等明年，超夢幻浪漫的粉紅秘境



新竹公園 位置資訊

地址：新竹市東區

完整介紹由部落客「婷兒旅行地圖」於窩客島分享：｜新竹景點｜新竹公園，850棵櫻花盛開中，公園還有沙坑、遊樂設施可以玩，野餐踏青賞櫻的好去處 - Hallo！Im 婷兒



頭前溪河濱公園 位置資訊

地址：新竹市東區

電話：03-522-5264

完整介紹由部落客「Kellyの"異"世界」於窩客島分享：|新竹景點 頭前溪左岸河濱公園 櫻花步道超浪漫 河津櫻花好粉嫩 小孩也可以騎腳踏車散步|



新竹東南街櫻花巷（汀甫圳櫻花小徑） 位置資訊

地址：新竹市東區東南街239巷

完整介紹由部落客「ㄚ綾綾單眼皮大眼睛」於窩客島分享：新竹賞櫻秘境推薦！新竹看櫻花景點在這，新竹市東南街櫻花大爆發，彷若來到日本賞櫻



關西櫻花秘境 位置資訊

地址：新竹縣關西鎮竹16鄉道21號

完整介紹由部落客「珍妮佛的花草呢喃」於窩客島分享：【新竹縣關西鎮】2024關西櫻花秘境｜可從振華育苗場旁邊小路進入