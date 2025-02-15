鐵板上的熱度與香氣交織，化為一場專屬於味蕾的盛宴。在台北追求極致日式鐵板燒體驗，JR東日本大飯店台北的「HAYASE鐵板燒」無疑是饕客的首選。餐廳秉承日式料理的「色、香、味、形、意」五感哲學，冬季特別推出以A5仙台和牛、日本和牛、鱈場蟹與活鮑魚為主角的頂級套餐，搭配日本東北特色醬料與旬味食材，帶來層次豐富的奢華美饌。



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▲HAYASE鐵板燒冬季套餐登場！A5仙台和牛與鱈場蟹奢華美饌 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理



「HAYASE鐵板燒」座落於JR東日本大飯店台北B1，提供寧靜雅緻的用餐氛圍，空間分為鐵板燒區、包廂與割烹座位，展現職人級的日式料理美學。其中，鐵板燒吧檯僅設十席，讓賓客能近距離欣賞主廚爐火純青的烹飪技藝。從燈光設計到器皿挑選，每一處細節都經過精心考量，讓食客沉浸在無與倫比的用餐體驗中。



冬季套餐的餐點設計別具巧思，從開胃菜開始便展現懷石料理的精緻手法。「本鮪半敲燒伴生雲丹」將精選本鮪以細膩刀工處理，搭配濃郁海膽，入口瞬間鮮香四溢，開啟味覺的序幕。緊接著，「檸檬奶油香煎宮城產牡蠣與季節時蔬」帶來清新層次，主廚以鐵板細火慢煎宮城牡蠣，使其外酥內嫩，搭配酸香交織的檸檬奶油醬汁，每一口皆令人回味。



▲台北高端鐵板燒推薦！HAYASE日式匠心料理帶來極致味蕾享受 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理

當主菜登場，這場饗宴來到最高潮。「A5級仙台和牛」作為日本東北最負盛名的頂級牛肉，以其豐富油花與細緻肉質聞名，經高溫煎封後，外酥內嫩，入口即化，濃郁的肉汁與甘甜油脂在舌尖綻放。另一款「東北銘牌和牛」則以鮮明的牛肉香氣取勝，透過精準火候掌控，完美鎖住肉汁，每一口皆能感受到細膩層次。若是偏好來自大海的珍饈，「日本鱈場蟹」與「南非活鮑魚」絕對不容錯過。主廚巧妙運用鐵板技法，微煎鎖住鱈場蟹的鮮甜肉質，搭配日本青森黑大蒜，帶來獨特的鮮香體驗。而活鮑魚則選用低溫蒸煎的方式，讓彈牙的口感更加鮮明，搭配特製醬料，帶來極致奢華的風味。▲「A5級仙台和牛」作為日本東北最負盛名的頂級牛肉，以其豐富油花與細緻肉質聞名，經高溫煎封後，外酥內嫩，入口即化 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理除了海陸盛宴，餐廳亦提供別具風味的肉類選擇。「西班牙伊比利豬」以獨特堅果香與細緻肉質見長，經鐵板緩慢烘煎，充分展現其濃郁的甘美風味。而「紐西蘭羊肩肉」則以低溫熟成技術提升嫩度，經鐵板輕煎後搭配特調薄荷草醬，讓風味更具層次，顛覆對羊肉的既定印象。在主菜之後，「蟹肉芡汁炒飯」接續登場，鐵板上的翻炒過程讓米飯吸收蟹肉精華，每一口都充滿濃郁海味。搭配清雅的「鯛魚清湯」與爽口「香物」，平衡味蕾之後，再以「燒布丁」與「當季水果」作為甜點，佐以手作抹茶，為這場冬日美饌劃下完美句點。▲JR東日本大飯店台北HAYASE鐵板燒限定推出A5仙台和牛與鱈場蟹奢華料理 / JR東日本大飯店台北提供、WalkerLand窩客島整理

JR東日本大飯店台北「HAYASE鐵板燒」

午餐時間：11:30至14:00，定價2,480元+10%起（最後點餐時間13:30）

晚餐時間：18:00至21:30，定價3,800元+10%起（最後點餐時間21:00）

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（南京復興站旁）

訂位電話：02-7750-0932