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台北高空浪漫下午茶！The Ukai Taipei情人節限定三日，奢華美景與精緻甜點相伴。

The Ukai Taipei 情人節 下午茶 景觀餐廳
2025-02-13 02:38:00 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：The Ukai Taipei
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

情人節快到了，還沒決定要帶另一半去哪裡約會！台北信義區The Ukai Taipei 特別推出「天際下午茶情人節套餐」，在 46 樓高空景觀餐廳享受美景與美食，只限定2/14到2/16三天，想要來場夢幻下午茶，一定不能錯過這個絕美有高空景觀餐廳。

▲沉浸46樓絕美高空景觀，度過優雅午後時光 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理

The Ukai Taipei 位在微風南山星空塔46樓，擁有超美的台北市景與遠方的山巒，白天陽光灑落，下午則有迷人的城市天際線，無論是拍照還是約會，都超有氣氛。這次情人節特別推出的下午茶套餐，不只有經典的 Ukai 戚風蛋糕，這款蛋糕口感輕盈細緻，搭配法式香緹奶油，每一口都像絲絨般柔順，甜而不膩。還有松露蕈菇鹹派，鹹香濃郁，讓整體味道更加有層次，另外還有幾款節日限定的小點心，每一款都是精緻又美味。

▲享受引山為景，飽覽天際遼闊光影的時尚飲食盛宴 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理



最特別的是，套餐裡還有雙口味巧克力 Bon Bon，選用頂級法芙娜巧克力製作，內餡有茶香柑橘和泰莓甘納許，口感滑順香甜，再搭配紀州南高梅釀造的梅酒凍慕斯，酸甜清爽，還有使用日本博多甘王草莓的草莓大福，Q 彈麻糬包裹著酸甜草莓，口感超滿足。最後還有「心心相印蘭姆巧克力脆餅」，濃郁的蘭姆香氣搭配香草和太妃糖的甜味，層次豐富，每一口都充滿幸福感。而且，凡是點套餐的客人，都能額外獲贈一朵手工巧克力玫瑰，超適合送給另一半，讓這場甜蜜約會更加浪漫。

▲UKAI經典甜點戚風蛋糕口感輕柔，搭配法式香堤奶油 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

天際下午茶情人節套餐 NT$1,680+10%／位

內容：季節戚風蛋糕、松露蕈菇鹹派、精選小點、咖啡或茶續點
供應期間：2/14(五)- 2/16(日)　15:30- 17:30
地址：台北市信義區松智路17號46樓（微風南山星空塔）
電話：02-7730-1166
線上訂位：https://inline.app/booking/theukaitaipei/thebar

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