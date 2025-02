情人節快到了,還沒決定要帶另一半去哪裡約會!台北信義區The Ukai Taipei 特別推出「天際下午茶情人節套餐」,在 46 樓高空景觀餐廳享受美景與美食,只限定2/14到2/16三天,想要來場夢幻下午茶,一定不能錯過這個絕美有高空景觀餐廳。



▲沉浸46樓絕美高空景觀,度過優雅午後時光 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理



The Ukai Taipei 位在微風南山星空塔46樓,擁有超美的台北市景與遠方的山巒,白天陽光灑落,下午則有迷人的城市天際線,無論是拍照還是約會,都超有氣氛。這次情人節特別推出的下午茶套餐,不只有經典的 Ukai 戚風蛋糕,這款蛋糕口感輕盈細緻,搭配法式香緹奶油,每一口都像絲絨般柔順,甜而不膩。還有松露蕈菇鹹派,鹹香濃郁,讓整體味道更加有層次,另外還有幾款節日限定的小點心,每一款都是精緻又美味。



▲享受引山為景,飽覽天際遼闊光影的時尚飲食盛宴 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理

最特別的是,套餐裡還有雙口味巧克力 Bon Bon,選用頂級法芙娜巧克力製作,內餡有茶香柑橘和泰莓甘納許,口感滑順香甜,再搭配紀州南高梅釀造的梅酒凍慕斯,酸甜清爽,還有使用日本博多甘王草莓的草莓大福,Q 彈麻糬包裹著酸甜草莓,口感超滿足。最後還有「心心相印蘭姆巧克力脆餅」,濃郁的蘭姆香氣搭配香草和太妃糖的甜味,層次豐富,每一口都充滿幸福感。而且,凡是點套餐的客人,都能額外獲贈一朵手工巧克力玫瑰,超適合送給另一半,讓這場甜蜜約會更加浪漫。▲UKAI經典甜點戚風蛋糕口感輕柔,搭配法式香堤奶油 / The Ukai Taipei提供、WalkerLand窩客島整理

天際下午茶情人節套餐 NT$1,680+10%/位

內容:季節戚風蛋糕、松露蕈菇鹹派、精選小點、咖啡或茶續點

供應期間:2/14(五)- 2/16(日) 15:30- 17:30

地址:台北市信義區松智路17號46樓(微風南山星空塔)

電話:02-7730-1166

線上訂位:https://inline.app/booking/theukaitaipei/thebar