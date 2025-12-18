冬季限定星級聯名雙人饗宴 ！夏慕尼新香榭鐵板燒，醬汁藝術、法式料理、頂級食材，每一口都是味蕾極致饗宴...

沒想到竟然好吃到讓人眼睛發亮! 大家最愛的【夏慕尼新香榭鐵板燒】推出冬季饗宴，以「醬汁藝術」為靈感致敬法國米其林 Restaurant G.a 行政主廚，將Gravy 醬汁、高湯與奶油融合鐵板燒元素，打造一年一度的浪漫星饗盛，每一口都帶來極致味蕾饗宴，絕對榮登我吃過的鐵板燒前三名!

即日起 -2026/1/30，平日消費2客套餐或1份雙人套餐，比出愛心手勢並拍下甜蜜合照上傳社群，即可獲贈「普羅旺斯海鮮盤乙盤（價值$680）」。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

夏慕尼新香榭鐵板燒 環境分享

▼【夏慕尼新香榭鐵板燒】在全台有多家分店，這次來到位在台北的台北中山北店，從捷運中山站R區出口步行9分鐘即可抵達，位在神祕的地下室樓層空間。

▼【夏慕尼新香榭鐵板燒】用餐環境奢華典雅，以燈飾打造出華麗奢華感，座位數很多分為多區用餐空間，但就算是平日來還是人潮滿滿，建議可以先訂位以免客滿。

▼【夏慕尼新香榭鐵板燒】的每個座位都在鐵板面前，可以看到師傅精湛的料理手藝，同時滿足視覺味覺的多重享受!

▼【夏慕尼新香榭鐵板燒】用餐到最後甜點時間，會換到專屬的甜點用餐區，讓大家可以更加自在聊天無壓力。

夏慕尼新香榭鐵板燒 菜單

冬季限定星級聯名雙人饗宴 餐點介紹

冬季限定｜星級聯名雙人饗宴 售價💰3380元+10% 期間限定 2025/12/02-2026/01/11

帕馬森起司麵包

▼它們家帕馬森起司麵包真的超猛，熱騰騰吃鬆鬆軟軟，加上蒜味魚子抹醬整個好吃到不行，讓我忍不住又續了好幾份!

熱前菜｜ 田螺洋菇&松露蒸蛋

▼美到像幅畫的田螺洋菇&松露蒸蛋，蘑菇田螺帶有濃厚醬香，佐巴西里蕾絲餅的薄酥添色，滑嫩蒸蛋則吃得到松露的香氣!

湯品｜ 炙燒鮮魚海鮮湯 雞肉巧達濃湯

▼炙燒鮮魚海鮮湯會在桌邊倒入高湯，酸中帶甜的番茄香氣飽滿，配上細緻的魚肉相當加分，另一款雞肉巧達濃湯更是濃郁討喜!

沙拉 ｜煙燻鮭魚乳酪沙拉 松露百菇溫沙拉

▼沙拉也相當用心呈現，松露百菇溫沙拉將蕈菇乾煎至香氣釋放，並以松露醬澆淋增加風味，煙燻鮭魚乳酪沙拉，適合喜歡海鮮和乳酪的朋友，簡簡單單味道卻充滿深度!

主餐｜ 日本 A5 和牛 ＆ 櫻桃鴨胸

▼主餐可以吃到日本 A5 和牛 ＆ 櫻桃鴨胸，兩款肉肉一次滿足，醬汁超講究直接在鐵板上現場熬煮，加入了紅酒×桑葚熬製呈現濃厚果香，藜麥薏仁展演燉飯，肉肉也毫不馬虎，鴨胸以白蘭地點燃後增添酒香，肉質軟嫩好咬，和牛則煎到外酥內柔軟，每一口都讓人大驚豔!

海鮮｜ 北海道干貝＆海大蝦

▼海鮮部分提供北海道干貝＆海大蝦，搭配主廚特製黃檸檬奶油醬，超級愛這個醬，奶香滑順又細膩，完美出海鮮的鮮甜風味，非常的有記憶點！！

檸檬冰沙

▼用餐途中會來杯檸檬冰沙，讓你轉換口味解解膩，酸酸甜甜非常有開胃效果!

夏慕尼櫻花蝦炒飯

▼招牌經典夏慕尼櫻花蝦炒飯，在鐵板上炒到粒粒分明，香氣十足相當入味，最重要的是可以無限續吃，實在是太過癮了!

甜點｜法式香橙可麗餅 開心果雪崩蛋糕

▼甜點的水準完全沒話說~法式香橙可麗餅是近期吃到最愛的鐵板燒甜點，柔軟的餅皮包裹著多汁橘肉，再搭配柑曼怡干邑酒和哈根達斯香草冰淇淋點綴，酸酸甜甜的滋味好討喜!

▼另一款則是近期超夯的開心果雪崩蛋糕，一拉開整個醬汁如同瀑布湧出，開心果香氣很濃，開心果控不能錯過~

飲品｜開心果奶蓋烏龍奶茶 耶加雪菲咖啡

▼居然連飲品也有開心果口味，這杯開心果奶蓋烏龍奶茶，頂頭蓋上一層厚厚的開心果奶蓋，搭配底下吮口的烏龍奶茶，喝起來層次十足又豐富，大家一定要試看看!

夏慕尼新香榭鐵板燒 用餐心得

醬汁絕對是鐵板燒最重要的一部份，可以將食材的美味度更加凸顯出來，【夏慕尼新香榭鐵板燒】這次的新餐點真的沒話說，每一口都讓人感受出創意和趣味，徹底顛覆我對鐵板燒的印象，還是期間限定大家趕快衝一波!

夏慕尼新香榭鐵板燒 台北中山北店 店家資訊

地址：臺北市中山區中山北路二段44號

營業電話：02 2571 9608

營業時間 :11:30–14:30, 17:30–22:00

