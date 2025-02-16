泰式料理一直是台灣老饕最愛的美食之一，台北花園大酒店旗下泰式餐廳花園thai thai為了滿足老饕挑嘴的需求，即日起至2025年4月30日推出全新泰式料理系列，精選道地泰式風味，並融合創新料理手法，讓饕客不必遠赴泰國，也能在台灣享受正宗的泰式美饌。這次的菜單涵蓋宮廷級盛宴的「泰御皇家雙人饗宴」，每套1,199元+10%，以及適合日常享用的「經典泰式定食套餐」，每套329元起+10%，滿足各種用餐需求，帶來全新的味覺體驗。



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▲花園thai thai 泰御皇家雙人饗宴（1,199元+10%） / 花園thai thai提供、WalkerLand窩客島整理



泰式餐廳花園thai thai以泰國宮廷料理為靈感的泰御皇家雙人饗宴，精選八道經典泰式美饌，每道料理皆展現細膩的廚藝與豐富的層次風味。開胃前菜斑斕葉翅腿，嚴選鮮嫩雞翅腿，以檸檬、香茅等辛香料醃製入味，再以斑斕葉包裹油炸至金黃，散發獨特的草本氣息，讓人一口咬下即感受到濃濃的東南亞風情。燒烤松阪豬則以特製辛香料醃製入味，爐火燒烤至表皮微焦，鎖住肉汁，搭配手工泰式辣醬，香氣撲鼻，帶來微辣的層次感。



海鮮料理部分，椰奶咖哩軟殼蟹選用新鮮軟殼蟹，炸至外酥內嫩，再拌入滑嫩蛋液與濃郁的椰奶咖哩醬，醬香濃郁卻不膩口，將軟殼蟹的鮮甜風味發揮到極致。香茅森巴蝦則選用醃製鮮蝦，搭配酸甜帶辣的南洋森巴醬，熱炒後釋放濃厚香氣，呈現泰式與南洋風味的完美結合。泰式炸春捲則內含多種蔬果與魚漿，外皮炸至金黃酥脆，搭配酸甜醬或辣醬，口感豐富，層次分明。



紅咖哩燴獅子頭巧妙融合中泰兩地的經典風味，手工獅子頭搭配濃郁泰式紅咖哩燉煮，微辣的咖哩與鮮嫩的肉質交織出獨特口感。咖哩羊肉串則選用鮮嫩羊肉，以沙嗲與綠咖哩醬醃製後炙烤，外焦內嫩，濃郁的咖哩香氣完美滲透至肉質內部，帶來濃厚的異國風情。最後，餐點還附上每日熬製的精選湯品，為這場宮廷級的泰式饗宴畫下圓滿的句點。



▲花園thai thai經典泰式定食套餐（329元起+10%） / 花園thai thai提供、WalkerLand窩客島整理

為了滿足日常用餐需求，花園thai thai同步推出經典泰式定食套餐，價格親民，選擇多樣，適合喜愛泰式風味的饕客。泰味炙燒牛以泰國魚露與青檸醃製骰子牛，經高溫炙烤後，搭配自製燒烤醬與酸辣醬，肉香濃郁，酸辣交融，帶來絕妙的層次感。燒烤松阪豬則延續其獨特的Q彈口感，以香茅、蒜頭與胡椒醃製，爐火炙烤後搭配特製酸甜醬，外酥內嫩，鹹香味美，令人回味無窮。喜愛濃郁咖哩風味的饕客，則不可錯過綠咖哩雞肉，這道料理以九層塔與綠咖哩為基底，搭配乾蔥、香茅與椰奶慢燉，口感溫潤滑順，甜中帶辣，散發濃厚的泰式辛香風味。泰式椒麻雞則選用特製香料醃製雞腿排，炸至外層金黃酥脆，內裡保留鮮嫩多汁，搭配濕式與乾式香料，帶來多層次的風味享受，酥脆口感與辛香滋味讓人一試成主顧。泰式打拋豬釜飯則完美還原泰國街頭經典料理，以新鮮豬絞肉與泰國羅勒拌炒，鋪在炊煮鬆軟的香米飯上，鹹香開胃，熱氣將辛香味完美釋放，帶來最地道的泰式風味。泰式船麵則以豬骨慢熬湯底，融合泰國特有香料與椰糖調味，搭配河粉、豬肉片、炸豬皮、貢丸等豐富配料，完整呈現泰國傳統船麵的濃郁風味。對於蔬食愛好者來說，泰式時蔬咖哩則是健康又美味的選擇，嚴選新鮮時蔬與香濃椰奶一同熬煮，結合印度咖哩與泰式香料，口感清爽不膩，帶來溫潤又帶辛香的獨特風味。台北花園大酒店表示，這次推出的泰式料理系列，從雙人奢華饗宴到日常定食，皆致力於呈現最道地的泰國美食，希望透過創新與傳統兼具的菜單，吸引更多消費者前來品味。無論是情侶約會、家庭聚餐或商務宴客，皆能在花園thai thai找到適合的餐點。▲必吃泰式美食再加1！花園thai thai打造泰國宮廷定食，搶攻泰菜必吃清單 / 花園thai thai提供、WalkerLand窩客島整理







花園thai thai 泰御皇家雙人饗宴（1,199元+10%）

斑斕葉翅腿 - 以檸檬、香茅等辛香料醃製小翅腿，裹上斑斕葉炸至金黃，帶有濃郁草本香氣。

燒烤松阪豬 - 精選Q彈松阪豬，經特製辛香料醃製後爐烤至焦香，搭配手工泰式辣醬。

椰奶咖哩軟殼蟹 - 酥炸軟殼蟹拌炒滑嫩蛋液與濃郁椰奶咖哩醬，濃香滑順不膩口。

香茅森巴蝦 - 醃製鮮蝦搭配酸甜微辣的南洋森巴醬，完美呈現泰國與南洋風味。

泰式炸春捲 - 內餡融合多種蔬果與魚漿，外酥內嫩，搭配酸甜醬或辣醬增添層次感。

紅咖哩燴獅子頭 - 手工鮮嫩獅子頭燉煮於濃郁泰式紅咖哩，微辣濃厚，結合中泰特色風味。

咖哩羊肉串 - 嫩滑羊肉以綠咖哩醃製後直火炙烤，外焦內嫩，散發濃郁異國香氣。

精選湯品 - 每日新鮮熬製的泰式湯品，依季節變化，為整場饗宴劃下完美句點。



花園thai thai經典泰式定食套餐（329元起+10%）

泰味炙燒牛（529元+10%） - 魚露與青檸醃製骰子牛，經高溫炙烤，搭配自製燒烤醬與酸辣醬。

燒烤松阪豬（499元+10%） - 以香茅、蒜頭與胡椒醃製後炙烤，搭配酸甜泰式沾醬，外酥內嫩。

花園經典牛肉麵（499元+10%） - 牛骨與香料慢熬濃郁湯底，搭配手工製作的軟嫩牛肉與酸菜。

綠咖哩雞肉（399元+10%） - 九層塔與綠咖哩為基底，搭配乾蔥、香茅與椰奶慢燉，甜中帶辣。

泰式椒麻雞（399元+10%） - 雞腿排炸至金黃酥脆，搭配特製濕式與乾式香料，口感豐富辛香。

泰式打拋豬釜飯（399元+10%） - 豬絞肉與泰國羅勒拌炒，鋪在炊煮鬆軟的泰國香米飯上，鹹香開胃。

泰式船麵（369元+10%） - 豬骨慢熬濃郁湯底，融合泰國特有香料與椰糖調味，搭配多種配料。

泰式時蔬咖哩（329元+10%） - 嚴選新鮮時蔬與椰奶熬煮，融合印度咖哩與泰式香料，清爽香濃。

※ 每份定食皆附 泰式精選小菜、泰國香米飯及泰國冰淇淋



花園thai thai訂位須知

活動期間：即日起至2025年4月30日止

泰御皇家雙人饗宴需提前三天預訂

訂位方式：

電話訂位：02-2314-3300#3688

現場訂位：台北花園大酒店 1F 花園thai thai

優惠條件：優惠不得合併使用

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