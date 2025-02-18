小七咖啡半價！每次超商推出咖啡優惠，都讓咖啡控狂敲碗「不能只有美式、也想要拿鐵優惠」，這次7-11看準拿鐵咖啡的需求，特別推出CITY CAFE濃萃系列與厚乳拿鐵推出特大杯免費升級活動，買大杯直接升級特大杯，加量不加價。此外，還有線上優惠買6送6，咖啡控這次一定要先搶。



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▲7-11拿鐵咖啡特大杯升級，咖啡加量不加價、寄杯買6送6 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理



咖啡控終於到到7-11拿鐵優惠，從2月19日至3月4日，CITY CAFE濃萃系列與厚乳拿鐵推出特大杯免費加量活動，買大杯直接升級成特大杯。此外，在2月19日至2月28日還有APP行動隨時取活動，指定品項「特大濃萃美式、濃萃拿鐵、厚乳拿鐵」買6送6，每日限量，每會員限購2組，讓咖啡控喝好喝滿。



▲7-11拿鐵咖啡特大杯升級，線上優惠買6送6 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN 特大杯系列CITY重磅上市優惠活動

7-ELEVEN除了咖啡優惠，還有「帳單繳費集點GO」活動帶來更多好康！即日起至3月18日，每筆繳費贈1點，繳交學雜費再加贈4點，集滿16點可兌換3月29日高雄櫻花季一般區門票，數量有限，送完為止。使外，7-ELEVEN Homeal鮮食品牌這次與CoCo壱番屋聯名推出「奶油咖哩雞肉飯」，濃郁咖哩搭配炙烤雞腿丁。即日起至3月2日，Homeal系列兩入95折、四入88折，無論是搭配CITY CAFE還是單獨享用，通通都要吃起來。▲7-11帳單繳費集點GO活動 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理▲7-11新品聯名CoCo壱番屋 / 7-11提供、WalkerLand窩客島整理

門市活動

活動期間：2025/02/19-03/04

活動內容：買大杯「濃萃系列、厚乳拿鐵」免費升級特大杯，加量不加價。



OPENPOINT行動隨時取

活動期間：2025/02/19-02/28

活動內容：每日限量推出「特大杯系列CITY重磅上市」買6送6組合，每日每會員限購2組。

優惠組合：

CITY CAFE特大濃萃美式買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大濃萃拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。

CITY CAFE特大厚乳拿鐵買6送6 (每日限量2萬組)。