為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 生活娛樂 > 貼圖外遇兔快閃店！NishimuraYuji松菸快閃店搶先看，熊貓倉鼠兔兔周邊推薦必買。

貼圖外遇兔快閃店！NishimuraYuji松菸快閃店搶先看，熊貓倉鼠兔兔周邊推薦必買。

快閃店 NishimuraYuji 西村裕二 外遇兔 more
2025-02-18 11:55:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

大喊「你外遇！」的兔兔在台灣開快閃店了！日本插畫系列「NishimuraYuji西村裕二」這次首度來台，在松山文創園區打造限定快閃店，集結超人氣熊貓、倉鼠、兔子、貓咪等角色周邊小物，自即日起至3/16，快閃27天販售日本來台的多款周邊小物，讓粉絲終於不用飛日本、不用找代購就能買到可愛熊貓、兔兔周邊小物。

推薦閱讀：珍煮丹甜甜圈！Mister Donut黑糖珍珠鮮奶波提，聯名珍煮丹蕎麥珍奶買一送一。

▲粉絲戲稱的「外遇兔」NishimuraYuji西村裕二系列台灣快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE 必拍必買亮點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



超萌插畫系列NishimuraYuji近期在社群爆紅，包含熊貓、倉鼠、兔子、貓咪等角色，其中兔子LOVE RABBIT更因為貼圖上「你外遇！」「你對我膩了？」被許多網友笑稱是對付男友最佳貼圖，近期在社群有超高人氣。這次「NishimuraYuji快閃店」由小星屋引進，在台灣打造第一場限定快閃店，除了有大面的打卡牆，還有多款日本周邊商品限量開賣，吸引粉絲朝聖。

▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE，粉絲戲稱的「外遇兔」周邊商品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE，免出國也能買周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

這次是NishimuraYuji系列首度在台灣舉辦快閃店活動，特別引進多款經典周邊小物滿足粉絲，包含大小尺寸的角色玩偶，角色吊飾、迷你拉鏈包都是粉絲收藏重點，更推薦實用系化妝包、束口袋，以及資料夾、手機掛繩等周邊，讓日常生活更可愛。

▲NishimuraYuji台灣快閃店，熊貓、倉鼠、兔子、貓咪周邊商品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲NishimuraYuji台灣快閃店，玩偶及收納包系列必買周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


本次NishimuraYuji快閃店在2/18-3/16期間，每天11:00正式營業，粉絲們依照主辦單位規劃，在松菸南向A7門外椰林大道開始排隊，並且限定每款商品每人限購一項，粉絲們要搶買一定要準時衝。沒時間衝的粉絲也不用太傷心，近期也規劃接下來下一場快閃活動，粉絲們也能期待一下。

▲NishimuraYuji台灣快閃店，松山文創園區快閃資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲NishimuraYuji台灣快閃店，排隊規定及限購規定 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

NishimuraYuji 台灣 POPUP STORE

活動期間：2025/02/18-03/16
活動地點：松山文創園區 製菸工廠南向1F藝思空間（台北市信義區光復南路133號）

 

 

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#快閃店
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
珍煮丹甜甜圈！Mister Donut黑糖珍珠鮮奶波提，聯名珍煮丹蕎麥珍奶買一送一。
 編輯 張人尹
跨年必衝！信義區膽大黨快閃店 高速婆婆隧道 巨大招財貓高速婆婆要打卡。
 編輯 張人尹
史努比粉絲快衝！Afternoon Tea Living 推「PEANUTS」聯名周邊， 10款經典表情躍上生活小物。
 特派員 Trish
信義區卡娜赫拉快閃！卡娜赫拉睡衣派對周邊推薦 必買兔兔大抱枕。
 編輯 張人尹
華山小魔女特展！小魔女DoReMi 25週年特展帶你買 魔女莉卡4大周邊必買推薦。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up