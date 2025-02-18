大喊「你外遇！」的兔兔在台灣開快閃店了！日本插畫系列「NishimuraYuji西村裕二」這次首度來台，在松山文創園區打造限定快閃店，集結超人氣熊貓、倉鼠、兔子、貓咪等角色周邊小物，自即日起至3/16，快閃27天販售日本來台的多款周邊小物，讓粉絲終於不用飛日本、不用找代購就能買到可愛熊貓、兔兔周邊小物。



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▲粉絲戲稱的「外遇兔」NishimuraYuji西村裕二系列台灣快閃店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE 必拍必買亮點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

NishimuraYuji 台灣 POPUP STORE

超萌插畫系列NishimuraYuji近期在社群爆紅，包含熊貓、倉鼠、兔子、貓咪等角色，其中兔子LOVE RABBIT更因為貼圖上「你外遇！」「你對我膩了？」被許多網友笑稱是對付男友最佳貼圖，近期在社群有超高人氣。這次「NishimuraYuji快閃店」由小星屋引進，在台灣打造第一場限定快閃店，除了有大面的打卡牆，還有多款日本周邊商品限量開賣，吸引粉絲朝聖。▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE，粉絲戲稱的「外遇兔」周邊商品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲NishimuraYuji台灣 POPUP STORE，免出國也能買周邊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝這次是NishimuraYuji系列首度在台灣舉辦快閃店活動，特別引進多款經典周邊小物滿足粉絲，包含大小尺寸的角色玩偶，角色吊飾、迷你拉鏈包都是粉絲收藏重點，更推薦實用系化妝包、束口袋，以及資料夾、手機掛繩等周邊，讓日常生活更可愛。▲NishimuraYuji台灣快閃店，熊貓、倉鼠、兔子、貓咪周邊商品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲NishimuraYuji台灣快閃店，玩偶及收納包系列必買周邊推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝本次NishimuraYuji快閃店在2/18-3/16期間，每天11:00正式營業，粉絲們依照主辦單位規劃，在松菸南向A7門外椰林大道開始排隊，並且限定每款商品每人限購一項，粉絲們要搶買一定要準時衝。沒時間衝的粉絲也不用太傷心，近期也規劃接下來下一場快閃活動，粉絲們也能期待一下。▲NishimuraYuji台灣快閃店，松山文創園區快閃資訊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲NishimuraYuji台灣快閃店，排隊規定及限購規定 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/02/18-03/16

活動地點：松山文創園區 製菸工廠南向1F藝思空間（台北市信義區光復南路133號）