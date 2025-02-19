櫻花季衝雲林古坑朝聖，也要吃在地的雲林古坑美食！別再說雲林沒景點好玩，每年冬末至3月初便是雲林古坑櫻花季，知名「青山坪咖啡農場」多個品種的櫻花開滿整座山，超夢幻浪漫的櫻花山谷，各地旅客都會特地來賞櫻花、打卡，窩客島這次整理7間「雲林古坑美食」，像是排隊排爆的多汁桶窯雞，以及百年日式老宅咖啡廳、泡腳夜景咖啡廳等，雲林賞櫻花順吃在地古坑美食、古坑咖啡廳。



▲雲林古坑美食、雲林古坑咖啡廳7間推薦，排隊冠軍桶仔雞、吃火鍋看夜景約會勝地 / WalkerLand窩客島整理



來雲林古坑賞櫻，除了喝咖啡之外，桶窯雞也是必吃的古坑美食，其中「創造奇雞桶窯雞」有著獨特的龍眼木燻香，金黃脆皮的烤雞光是香氣就很誘人，咬下多汁又軟嫩，搭配桂竹筍、山豬肉等餐點，每道菜色都超下飯；想要喝咖啡、享受下午茶時光，則有將近百年的日式老宅咖啡廳「永光故事屋」，檜木建築內復古沙發、榻榻米區都充滿復古氛圍；此外，「好星晴夜景泡腳咖啡廳」、「華南天空之夜」還能邊泡腳、邊看夜景吃火鍋，近期來雲林古坑賞櫻就來吃。



▲雲林古坑美食7間必吃推薦名單，網美必拍百年日式老宅咖啡廳 / WalkerLand窩客島整理



雲林古坑必吃桶窯雞：創造奇雞桶窯雞

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 創造奇雞桶窯雞 說：

曾獲得全國烤雞的冠軍殊榮，主打以傳統工法窯烤的桶窯雞，搭配純龍眼木燻香增添美味香氣，金黃酥脆雞皮咬下多汁軟嫩，還有融合在地特色食材的菜色，道道無雷口味都相當不錯，難怪每到假日總是一位難求!



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創造奇雞桶窯雞

地址：雲林縣古坑鄉光興路112號

電話：05-582-0169

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：【雲林美食】創造奇雞桶窯雞｜藏身古坑小鎮的全國烤雞冠軍，獨家龍眼木燻香口感JUICY好過癮! - 肉依小姐吃什麼



▲雲林古坑必吃桶窯雞：創造奇雞桶窯雞，白飯無限吃到飽、銷魂烤雞飯推薦必點 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑必吃冠軍桶窯雞：創造奇雞桶窯雞，必吃龍眼木燻香雞、推薦菜單 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑人氣桶窯雞：在地桶窯雞

部落客 小虎食夢網 造訪 在地桶窯雞 說：

雞皮很薄帶著微脆和意外滿意的木柴香，皮的油質甚至有一點像炭火的甜香，尤其是沾上那雞油的醬汁，憑良心說還蠻好吃的，雞肉本身帶點咬勁，不至於像一般的烤肉軟叭叭。



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在地桶窯雞

地址：雲林縣古坑鄉光興路80號

電話：05-582-1265

完整介紹由部落客「小虎食夢網」於窩客島分享：【雲林-古坑美食】閣樓 桶窯雞.原來古坑除了咖啡.柳丁.還有桶窯雞



▲雲林古坑人氣桶窯雞：在地桶窯雞，店家環境、餐點介紹 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑美食人氣桶窯雞：在地桶窯雞，必吃菜單、店家資訊 /小虎食夢網 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑百年日式老宅咖啡廳：永光故事屋

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 永光故事屋 說：

內部讓人大開眼界，從日式建築特有的外廊、復古電視機和海報。這棟將近百年的傳統老房經歷時代更迭，仍保存完善展現出當年的復古氛圍，讓人有種恍若時空錯置的錯覺。



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永光故事屋

地址：雲林縣古坑鄉文昌路58號

電話：0970-230-067

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：雲林美食|古坑山下90年老屋飄香咖啡，享受在「永光故事屋」的溫暖美味。肉依小姐吃什麼



▲雲林古坑百年日式老宅咖啡廳：永光故事屋，不只咖啡、甜點，也有義大利麵、燉飯 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑百年日式老宅咖啡廳：永光故事屋，復古榻榻米座位區、打卡點 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑咖啡廳泡腳看夜景：好星晴夜景泡腳咖啡廳

部落客 星晴小步 造訪 好星晴夜景泡腳咖啡廳 說：

因為當天真的滿冷的，所以我們都點熱呼呼的茶類，點了養生茶以及桂圓紅棗茶，泡腳+喝著熱熱的茶，配上視野很棒的夜景，真的很適合情侶或是夫妻來這邊放鬆約會耶。



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好星晴夜景泡腳咖啡廳

地址：雲林縣古坑鄉桃源2之6號

電話：05-590-1899

完整介紹由部落客「星晴小步」於窩客島分享：好星晴夜景泡腳咖啡廳/天冷泡腳還能吃火鍋看夜景真的好適合情侶&夫妻來約會/養生泡腳90分鐘任選飲品一杯還附草藥包、毛巾/免費停車場



▲雲林古坑咖啡廳泡腳看夜景：好星晴夜景泡腳咖啡廳，雲林看夜景約會推薦 /星晴小步 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑咖啡廳泡腳看夜景：好星晴夜景泡腳咖啡廳，消費時間限制、免費停車場 /星晴小步 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑咖啡廳泡腳吃火鍋：華南天空之夜養生泡腳咖啡

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 華南天空之夜養生泡腳咖啡 說：

滿滿藥材及超大藥膳包就這樣直接大方丟下去燉煮，肉片可以在 豬／牛／羊 三種品項擇一食用，在泡腳同時品嚐這個御膳十全大補鍋整個是大滿足!!最後再喝上幾口超濃密藥膳湯頭真的好好喝~



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華南天空之夜養生泡腳咖啡

地址：雲林縣古坑鄉華南25-2號

電話：05-590-0139

完整介紹由部落客「跟著小毛一起趴趴GO」於窩客島分享：雲林美食-天空之夜養生泡腳咖啡 邊泡腳邊看夜景還能吃火鍋!? 會不會太享受~



▲雲林古坑咖啡廳泡腳吃火鍋：華南天空之夜養生泡腳咖啡，看夜景勝地白天風景也很美 /跟著小毛一起趴趴GO 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑咖啡廳泡腳吃火鍋：華南天空之夜養生泡腳咖啡，必吃火鍋餐點、必拍大打卡點 /跟著小毛一起趴趴GO 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑浮誇系海鮮餐廳：八斗子海鮮餐廳

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 八斗子海鮮餐廳 說：

其中最吸睛的莫過於這座，餐廳中央陳設的室內藍洞水族箱，鯊魚、魟魚等各式魚類在水中自在悠遊，壯觀程度就像來到海生館一日遊。



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八斗子海鮮餐廳

地址：雲林縣古坑鄉光華路160號

電話：05-582-9588

完整介紹由部落客「肉依小姐吃什麼」於窩客島分享：雲林美食|置身海底世界鯊魚陪吃飯~在古坑「八斗子海鮮餐廳」 大啖現撈海味!肉依小姐吃什麼



▲雲林古坑浮誇系海鮮餐廳：八斗子海鮮餐廳，無菜單點餐、現撈現秤重計價 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑浮誇系海鮮餐廳：八斗子海鮮餐廳，彷彿在水族館吃飯 /肉依小姐吃什麼 提供、WalkerLand窩客島整理



雲林古坑景觀咖啡廳：雲頂咖啡

部落客 焦糖曼曼 造訪 雲頂咖啡 說：

雲頂餐廳就位在華山半山腰處，越接近傍晚天氣會明顯轉涼，此時藥膳鍋的迷人香氣更能滋補身心，鍋物內容物算一致，基本的蔬菜.菇類.火鍋料都有，差別就在於肉品，肉片5~6片有，還算大方。



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雲頂咖啡

地址：雲林縣古坑鄉桃源路1-3號

完整介紹由部落客「焦糖曼曼」於窩客島分享：【雲林古坑】雲頂咖啡 華山咖啡 雲林古坑景觀咖啡 網美聖地 庭園造景.兒童遊戲區 雲林夜景 咖啡 甜點 簡餐 火鍋 花茶



▲雲林古坑景觀咖啡廳：雲頂咖啡，下午茶甜點、必吃火鍋菜單，看風景不怕冷 /焦糖曼曼 提供、WalkerLand窩客島整理



▲雲林古坑景觀咖啡廳：雲頂咖啡，必拍庭園造景、網美座位區 /焦糖曼曼 提供、WalkerLand窩客島整理