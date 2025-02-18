南港咖啡廳新歡！微笑蜜樂、微熱山丘、興波咖啡這次3方聯手，在南港展覽館打造全新門市，讓人一次就能享受到療癒甜點、頂級咖啡，不管是南港上班族、或是來逛展覽都能享受療癒下午茶。這間門市同時也是是微笑蜜樂首家內用店，限定推出三款水果千層酥，還能搭配興波咖啡的水果茶咖啡系列，挑戰南港下午茶新歡。



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▲微笑蜜樂、微熱山丘、興波咖啡3方聯手在南港展覽館打造全新門市 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲微笑蜜樂、微熱山丘、興波咖啡新門市，必吃蜜樂穌配咖啡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

微笑蜜樂 Smille 南港展覽館門市

這次微笑蜜樂、興波咖啡新門市以「都市綠洲」為概念，融合大量植栽、流線型吧台與興波咖啡的森林設計風格，營造靜謐又充滿自然感的空間。門市分成微笑蜜樂、興波咖啡兩大吧檯，可以各自點購外帶，也能在門市內用、於座位點餐更方便。▲微笑蜜樂、微熱山丘、興波咖啡聯名門市，在南港展覽館即日起開幕 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲微笑蜜樂甜點、興波咖啡推薦必點餐點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在餐點的部分，店內特別以Fine Dining的概念作為靈感，不同口味的蜜樂酥、推薦搭配不同風味的咖啡。像是清新果香的鳳梨卡士達蜜樂酥，建議搭配中深焙衣索比亞日曬咖啡，酸甜果香與醇厚烘焙風味交織，帶來熱帶風情。粉嫩浪漫的紅玉蘋果蜜樂酥，則推薦搭配淺焙衣索比亞日曬咖啡，讓肉桂與花果香更加明顯。▲微笑蜜樂南港展覽館門市，是全台第一間內用店 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲微笑蜜樂南港展覽館門市，必吃蜜樂酥水果千層酥 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​為了這次合作，興波咖啡更推出水果茶咖啡系列，新品包含「白桃草莓小葉種咖啡、芭樂荔枝鐵觀音咖啡、馬告芒果烏龍咖啡」三款特色飲品。這系列將水果的鮮活果香、咖啡的深邃韻味、台灣茶的優雅茶韻互相融合，味咖啡增添更滑順的果香、茶香，適合剛入門的咖啡控，也為粉絲帶來不同於以往的咖啡享受。▲興波咖啡於南港展覽館新門市，推出水果茶咖啡系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲興波咖啡水果茶咖啡系列，必喝新品推薦 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​

地址：台北市南港區經貿二路1號（南港展覽館一館）

營業時間：08:00-19:00