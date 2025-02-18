在台中和平區，有一座歷史與自然交織的森林樂園「八仙山國家森林遊樂區」。這片林業遺跡過去曾是台灣重要的伐木基地，如今已成為充滿生態魅力的旅遊勝地。這裡擁有多樣化的步道，無論是短程輕鬆漫步還是挑戰高峰，皆能感受大自然的壯麗風光。每到春季，八仙山更化身為櫻花仙境，粉嫩花海隨風飄落，搭配鳥鳴聲交織成山林交響樂，讓人流連忘返。



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▲八仙山櫻花綻放中！夢幻粉色花海 森林步道 賞鳥森呼吸，一次滿足 / 八仙山國家森林遊樂區提供、WalkerLand窩客島整理



「八仙山」的名稱來自日治時期，因其海拔達八千日尺（約 2366 公尺），取其諧音而得名。這片森林從 1915 年起，歷經長達 48 年的林業輝煌時期，當年伐木所遺留的人工林、索道頭、神社與國小遺址，如今仍靜靜訴說著過去的故事。雖然森林鐵道早已拆除，但老照片與現存遺跡，仍讓人能夠想像當年的繁華景象。



▲這片森林從 1915 年起，歷經長達 48 年的林業輝煌時期 / 八仙山國家森林遊樂區提供、WalkerLand窩客島整理

隨著春天到來，八仙山的山櫻花已悄然綻放，為山林披上一層夢幻粉色。從遊客中心、親水區到小櫻花林，每一處都被浪漫櫻花點綴，美不勝收。最推薦的「小櫻花林」，更是深受在地人喜愛，櫻花樹下襯著昔日運材火車與鐵軌，彷彿置身電影場景之中，無論是拍照留念還是靜靜欣賞，都讓人心曠神怡。▲隨著春天到來，八仙山的山櫻花已悄然綻放，為山林披上一層夢幻粉色 / 八仙山國家森林遊樂區提供、WalkerLand窩客島整理除了視覺的享受，這裡的聽覺體驗也相當迷人。八仙山素來是中部賞鳥的秘密基地，此時節最容易觀察到冠羽畫眉、赤腹山雀、白耳畫眉與紅嘴黑鵯等鳥類，它們穿梭於櫻花樹間，鳴聲此起彼落，像極了一場大自然的交響樂。▲冠羽畫眉、赤腹山雀、白耳畫眉與紅嘴黑鵯等鳥類，它們穿梭於櫻花樹間，鳴聲此起彼落 / 八仙山國家森林遊樂區提供、WalkerLand窩客島整理八仙山國家森林遊樂區距離台中市區不遠，是週末短途旅行的絕佳選擇。園區內的天籟步道平緩好走，沿途可欣賞十文溪的潺潺溪流與翠綠竹林，適合親子同行。此外，親水設施完善，即便帶著孩子或長輩來，也能輕鬆享受大自然的寧靜與愜意。如果想要深入探索，不妨挑戰登上「谷關七雄之首」的八仙山，感受海拔 2366 公尺的壯闊景色。現在正值最佳賞櫻期，這場春日限定的粉色饗宴即將進入巔峰！錯過這波花季，就要再等一年。趁著晴朗天氣，來八仙山走一趟森呼吸之旅，感受花海與鳥鳴交織的自然療癒吧。▲八仙山國家森林遊樂區距離台中市區不遠，是週末短途旅行的絕佳選擇。園區內的天籟步道平緩好走，沿途可欣賞十文溪的潺潺溪流與翠綠竹林，適合親子同行 / 八仙山國家森林遊樂區提供、WalkerLand窩客島整理





八仙山國家森林遊樂區

門票資訊：全票（假日）150 元、一般優待票 100 元、半票 75 元、優待票 10 元、免票 0 元

停車資訊：第一、二停車場及大客車專用停車場提供服務

開放時間：園區 6:30-17:00、遊客中心 8:00-17:00（親水區每週四維護保養，暫停開放）

地址：台中市和平區東關路一段 200 之 8 號

聯絡電話：(04) 2595-1214