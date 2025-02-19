隱身於桃園大溪高爾夫球場旁的大溪笠復威斯汀度假酒店，以靜謐優雅的環境與極致的紓壓體驗聞名，成為旅客放鬆身心的首選。飯店擁有 204 間客房，每間均設有私人觀景陽台，讓賓客沉浸於翠綠山巒的壯麗景致。除了優雅的客房設計，館內更融合南洋風情的戶外泳池、頂級天夢芳療、以及適合各年齡層的多元休閒設施，讓每位造訪旅客都能享受無與倫比的奢華度假體驗。



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▲奢華旅宿 寵物同住 療癒之旅一次擁有！大溪笠復威斯汀限時優惠搶先曝光 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



不論是尋求高品質睡眠的天夢之床，或是品味精緻的中西美饌，酒店的每個細節皆為旅客打造身心靈放鬆的完美假期。從豪華客房到水療套房，各式房型皆以寬敞設計與頂級設施滿足旅客需求，無論是家庭出遊、商務差旅或是浪漫雙人行程，都能在這裡找到最適合的選擇。



大溪笠復威斯汀的客房設計著重於舒適與景觀的完美結合，每間客房均配置世界知名的天夢之床，搭配大理石衛浴、獨立浴缸與免費 Mini Bar，讓每位旅客享受頂級住宿體驗。無論是 38 平方米的精選客房，或是擁有 75 平方米獨立客廳與臥室的行政套房，每個房型都展現出極致的細膩與品味。對於重視隱私與放鬆的旅客，77 平方米的水療套房更提供半露天戶外區域與專屬芳療服務，打造專屬的紓壓天堂。



▲大溪笠復威斯汀的客房設計著重於舒適與景觀的完美結合，每間客房均配置世界知名的天夢之床，搭配大理石衛浴、獨立浴缸與免費 Mini Bar，讓每位旅客享受頂級住宿體驗 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

並且，大溪笠復威斯汀不僅是大人們的療癒天堂，更是孩子們的夢想樂園。館內擁有亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部，專為 3 至 12 歲兒童設計，提供寬敞安全的遊憩空間。這裡設有繽紛球池、閱讀區、戶外沙坑等多元設施，並精心規劃互動體驗課程，讓孩子在遊戲中學習，收穫滿滿樂趣與成就感，打造充實的親子時光。此外，酒店內還設有室內外泳池，不論是全年開放的南洋風情戶外游泳池，或是恆溫設計的室內溫水泳池，都讓旅客能在不同季節享受暢游的樂趣。威斯汀品牌精神「Play Well」鼓勵旅客在旅程中盡情享受、釋放壓力，因此酒店內設有兩大娛樂區域，讓大人小孩都能找到屬於自己的樂趣。遊戲室匯集多種熱門娛樂設施，提供賓客一個沉浸式放鬆的空間。無論是家庭同樂或是朋友聚會，都能透過遊戲中的喜悅，讓旅途充滿活力與樂趣。▲館內擁有亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部，專為 3 至 12 歲兒童設計，提供寬敞安全的遊憩空間 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝而全新打造的玩家基地更讓喜愛競技遊戲的旅客熱血沸騰。這裡設有實境賽車機台，讓玩家能夠體驗擬真的飆速快感，享受甩尾過彎的刺激。同時，還有結合 VR 沉浸體驗的射擊遊戲機，讓玩家能與好友組隊挑戰，感受身歷其境的遊戲樂趣。這些精彩設施讓旅客不論是親子出遊、朋友同行，或是尋求刺激的遊戲愛好者，都能擁有滿滿的度假回憶。▲結合 VR 沉浸體驗的射擊遊戲機，讓玩家能與好友組隊挑戰，感受身歷其境的遊戲樂趣 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝同時，作為全台頂級寵物友善酒店之一，大溪笠復威斯汀推出了「狗狗住宿專案」，讓毛孩也能與家人共享度假樂趣。入住寵物專屬套房，毛小孩將擁有私人戶外遊戲區，能夠在綠意環繞的環境中奔跑嬉戲。此外，房內提供毛孩專用水碗、飯碗、睡墊及清潔袋，貼心備至的設計確保毛孩與主人都能享受無憂假期。本專案更推出限時優惠，凡於指定期間內入住，即可獲贈日本三得利「固力伸」寵物保健品，專為維護毛孩關節靈活與肌肉健康設計，讓旅遊時光更加安心愉悅。還有延續去年(2024)大獲好評的活動，大溪笠復威斯汀攜手台北最美冥想中心 Infinium 引心，再度推出「靜心一泊二食住房專案」。這場結合漂浮頌缽與晨光瑜伽的獨特體驗，讓旅客透過聲音振動與深層冥想，找回內在平靜。入住當晚，賓客將在泳池中漂浮，伴隨頌缽音頻的共鳴，享受如水波輕撫心靈的音療體驗。翌日清晨，則透過晨光瑜伽與深呼吸冥想，進一步釋放壓力，重啟身心靈能量。此專案包含雙人自助早餐、晚間主廚精選套餐，並享有 Happy Hour 無限暢飲，為旅客打造徹底放鬆的療癒之旅。本專案為限量體驗，每場次僅開放少量名額，讓旅客能夠在寧靜氛圍中獲得最深層的放鬆。▲「靜心一泊二食住房專案」賓客將在泳池中漂浮，伴隨頌缽音頻的共鳴，享受如水波輕撫心靈的音療體驗 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝最後，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於2025年3月1日至6月1日，首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，打造五感沉浸式的泰國食旅饗宴。並且，此次活動特別邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店-曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店（Le Meridien Suvarnabhumi, Bangkok Golf Resort & Spa）旗下知名餐廳 Latest Recipe 廚藝團隊來台獻藝，副主廚 Vichet Poomyong 領軍二廚 Waranya Ubonrat 及一級廚師 Pimpattra Puripiriyanon，親自掌勺，將泰國五大菜系的精萃風味原汁原味帶到台灣。▲此次活動特別邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店-曼谷素萬那普艾美高爾夫度假酒店旗下知名餐廳 Latest Recipe 廚藝團隊來台獻藝 / 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供、WalkerLand窩客島整理無論是 CNN 評選世界十大美食之一的「泰式酸辣蝦湯（冬蔭功）」，還是泰國南部家常咖哩代表「瑪莎曼咖哩牛肉」，又或是廣受歡迎的「泰式雞肉沙嗲」、「泰式鮮蝦炒河粉」、「清蒸檸檬魚」等多道經典泰國料理，皆將於館內 知味西餐廳 輪番登場。此外，大廳酒吧 及 儷軒中餐廳 也將特別推出精選泰式單點料理，讓旅客不須遠行，即可感受地道泰式美味。▲桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於2025年3月1日至6月1日，首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭 / 桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供、WalkerLand窩客島整理

大溪笠復威斯汀寵物友善住宿專案

專案內容：

雙人及毛孩入住寬敞單間套房

專屬戶外毛孩遊戲區

毛孩迎賓禮一份

房內提供：

1、專用水碗、飯碗、睡墊、清潔袋、房門掛牌

2、消費抵用金 $800（可用於 The Deli 及大廳酒吧）

3、知味西餐廳自助早餐二客（可於戶外區用餐，毛孩須待於外出籠或推車內）

4、需出示毛孩一年內的預防針、疫苗注射證明

限時優惠：即日起至 2025年12月30日送日本三得利「固力伸」毛孩保健品（市價 $950，送完為止）

限 25 公斤以下 中小型犬，每房最多 兩隻

每日限量 1 間，若毛孩無法同行，將協助更換房型（可能產生價差）

立即訂房：大溪笠復威斯汀度假酒店

大溪笠復威斯汀靜心療癒之旅 頌缽漂浮 & 晨光瑜伽

專入住當晚：頌缽漂浮音樂饗宴（於泳池中進行，透過水聲與音頻共鳴深層放鬆）

隔日清晨：晨光瑜伽（結合深呼吸與冥想，舒緩身心壓力）

美食享受：自助式早餐兩客、大廳酒吧主廚精選雙人套餐（晚餐）、Happy Hour 無限暢飲

價格資訊：

單人體驗價： NT$14,800 起

雙人體驗價： NT$16,800 起

第三人加價： NT$4,500 起（僅限單間套房，加購頌缽漂浮 & 瑜伽體驗）

限定場次：

第一場：2025 年 3 月 12 日 - 3 月 13 日

第二場：2025 年 3 月 13 日 - 3 月 14 日

立即訂房：大溪笠復威斯汀度假酒店



大溪笠復威斯汀泰繽紛 威斯汀泰國美食祭

活動期間： 2025 年 3 月 1 日 - 6 月 1 日

活動地點： 知味西餐廳 / 大廳酒吧 / 儷軒中餐廳

餐飲亮點：

知味西餐廳 自助餐輪番推出經典泰式佳餚

大廳酒吧 & 儷軒中餐廳 推出泰式美食單點

滿額抽獎活動

消費滿 3,000 元 可獲抽獎券乙張

最大獎： 台北 - 曼谷雙人來回機票 + 曼谷五星級酒店住宿 2 晚

其他獎項包含：水療套房住宿券、豪華客房住宿券、天夢芳療雙人療程、餐廳餐券等

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