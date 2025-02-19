春天來臨，阿里山正悄悄披上夢幻的粉紅外衣，迎接一年一度的櫻花盛宴。自2月起，沿著蜿蜒的阿里山公路攀升，福爾摩沙櫻已悄然綻放，吸引旅人踏上這場春日奇幻旅程。林務局林鐵及文資處特別推出「綻放舞櫻」百年蒸汽火車主題遊程，讓遊客能搭乘歷史悠久的31號蒸汽火車，穿梭於櫻花隧道間，沉浸在滿山遍野的櫻花海。此行程將於2月25日開放訂票，並限定3個梯次，分別於3月11日、3月25日及4月1日開行，讓遊客能以最復古浪漫的方式，近距離感受櫻花的絕美綻放。



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▲櫻花鐵道 和服體驗 限定福袋，阿里山賓館夢幻賞櫻旅行 / 阿里山賓館提供、WalkerLand窩客島整理



阿里山賓館也在櫻花季期間推出限定主題房，入住即可享受精心布置的櫻花氛圍，並獲贈特製櫻花福袋，內含多款精緻櫻花設計商品。此外，旅人還能體驗日式和服，穿梭於櫻花樹下拍照打卡，搭配百年蒸汽火車，彷彿走入一幅時光交錯的日式畫卷，讓這趟賞櫻之旅更添古典韻味。



這場春日饗宴，還少不了阿里山賓館周邊的櫻花名樹。其中，擁有超過130年歷史的「櫻后」，自日治時期便矗立於賓館舊址，經過專業樹醫修護後，如今依舊在每年春季綻放風華。而「櫻王」，則是位於阿里山工作站前的百年染井吉野櫻，每逢櫻花季便率先盛開，成為園區內最受矚目的賞櫻焦點。漫步在阿里山車站、沼平公園、香林拱橋等熱門賞櫻地點，旅人可盡情享受櫻花隧道的浪漫氛圍，搭配阿里山日出與雲海，更是攝影愛好者不可錯過的唯美畫面。



▲旅人還能體驗日式和服，穿梭於櫻花樹下拍照打卡，搭配百年蒸汽火車，彷彿走入一幅時光交錯的日式畫卷 / 阿里山賓館提供、WalkerLand窩客島整理

想捕捉最經典的「櫻花鐵道」畫面，阿里山派出所及沼平車站沿線則是攝影迷的天堂。兩側櫻花樹與鐵道相映成趣，每當蒸汽火車緩緩駛過，煙霧繚繞在粉紅花海間，構成一幅如詩如畫的春日美景，吸引無數攝影師前來取景。除了賞櫻之外，這趟春季旅程還能深入體驗阿里山的文化與自然之美。由生態攝影達人黃源明老師領隊，帶領遊客探索隱藏版拍攝景點，讓旅程增添更多驚喜與感動。即日起開放預訂櫻花季主題房，無論是想沉浸在櫻花美景，或是感受百年蒸汽火車的懷舊風情，阿里山都是今年春天不容錯過的夢幻目的地。▲想捕捉最經典的「櫻花鐵道」畫面，阿里山派出所及沼平車站沿線則是攝影迷的天堂 / 阿里山賓館提供、WalkerLand窩客島整理







阿里山賓館櫻花季限定主題房

房型特色：內部布置櫻花元素，打造夢幻住宿體驗

入住贈送：櫻花福袋（內含櫻花設計商品）

櫻花和服體驗：穿著傳統日式和服，在櫻花樹下拍照打卡，感受復古日式氛圍

官網：搶先預訂

