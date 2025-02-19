日月潭櫻花季即將迎來最美的綻放時刻，超過5,000株櫻花將依序綻放，營造如詩如畫的春日美景。為了讓旅客盡情沉浸在這場春季盛宴，漢來日月行館攜手周邊賞櫻勝地九族文化村，推出期間限定的尊榮住房專案。即日起至3月31日，旅客可享一泊一食優惠，每晚22,888元起，不僅可入住湖景客房，還能品嚐奢華湖畔早餐，更加贈九族文化村門票與纜車體驗，並提供專屬來回接駁服務，讓旅程更加便捷與愜意。



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▲為了讓旅客盡情沉浸在這場春季盛宴，漢來日月行館攜手周邊賞櫻勝地九族文化村，推出期間限定的尊榮住房專案 / 漢來日月行館提供、WalkerLand窩客島整理



日月潭不僅擁有靜謐優雅的湖光山色，更是全台最盛大的賞櫻勝地之一。從2月起至3月中，包括九族文化村、國立暨南國際大學、伊達邵親水步道、慈恩塔步道等地的櫻花將陸續綻放，從粉嫩的吉野櫻、浪漫的枝垂櫻到層層堆疊的八重櫻與富士櫻，構成一幅令人陶醉的春日畫卷。漢來日月行館不僅提供九族文化村門票與來回接駁，還精心規劃一系列專屬春季體驗，讓旅客在湖光櫻花相伴下，度過悠閒舒適的假期。



▲日月潭不僅擁有靜謐優雅的湖光山色，更是全台最盛大的賞櫻勝地之一 / 漢來日月行館提供、WalkerLand窩客島整理

漢來日月行館副總經理婁中愷表示：「我們希望提供旅客更完整且精緻的住宿體驗，因此此次特別結合賞櫻季節，將尊榮服務延伸至周邊景點。無論是飯店內的湖景溫泉房、精緻餐飲，還是結合九族文化村的賞櫻之旅，都能讓旅客在這個春天留下最難忘的回憶。」此次專案不僅讓旅客能夠輕鬆暢遊櫻花秘境，還能深入體驗台灣原住民文化與山水之美，打造一場結合自然、人文與奢華的夢幻旅程。除了尊榮住宿與賞櫻行程外，漢來日月行館更推出春季限定的休閒體驗，讓旅客透過感官探索春日氣息。每天早晨7點，專人將帶領旅客進行湖濱漫步，從飯店步行至水社壩，沿途可欣賞湖光倒映中的櫻花美景，感受日月潭的靜謐美好。此外，每週三、五、日飯店更特別舉辦「花香植萃精油香氛調製課程」，旅客可選用薰衣草、茶樹、洋甘菊、迷迭香等天然精油，親手調製專屬香氣，將春天的氣息帶回家。▲日月潭不僅擁有靜謐優雅的湖光山色，更是全台最盛大的賞櫻勝地之一 / 漢來日月行館提供、WalkerLand窩客島整理漢來日月行館的每間客房均配有私人陽台與溫泉池，讓旅客在房內即可欣賞壯麗湖景，房型空間從15坪至108坪不等，內裝以溫潤木質元素搭配沉穩色調，營造靜謐舒適的度假氛圍。客房內更配備智慧旅館系統、席夢思頂級床墊、Dyson吹風機、Devialet音響、Samsung QLED電視及Nespresso膠囊咖啡機，甚至特別選用水里蛇窯訂製茶具，讓旅客在每個細節中都能感受極致奢華的住宿體驗。▲漢來日月行館的每間客房均配有私人陽台與溫泉池，讓旅客在房內即可欣賞壯麗湖景 / 漢來日月行館提供、WalkerLand窩客島整理漢來日月行館坐落於日月潭涵碧半島的制高點，擁有絕佳的視野與環境，其所在位置更是蔣公昔日最喜愛的下榻住所，全館僅設有93間客房，提供絕對私密與尊榮的住宿環境。旅客在此不僅能飽覽日月潭的270度湖景變化，從晨曦到日落，感受四季不同的湖光美景，更能透過飯店規劃的各式活動，深度探索這片宛如仙境的山水之地。▲漢來日月行館坐落於日月潭涵碧半島的制高點，擁有絕佳的視野與環境 / 漢來日月行館提供、WalkerLand窩客島整理

漢來日月行館 賞櫻住房專案

活動期間：於即日起至3月31日

活動內容：一泊一食自22,888元起，入住精緻客房搭配品嚐湖畔奢華早餐，額外再加贈九族文化村門票及纜車，更享有飯店專屬來回接駁服務，讓旅客在賞花賞景之餘，輕鬆暢遊日月潭風情。

漢來日月行館

地址：南投縣魚池鄉中興路139號

電話：049-221-2188、0800-732-266

漢來日月行館 官網