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在台灣吃黑白大廚！開飯川食堂聯手黑白大廚鄭智善，拔絲布丁 麻辣奶油蝦開賣。

黑白大廚 鄭智善 開飯川食堂 聯名 more
2025-02-20 23:47:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：開飯川食堂
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編輯 張人尹

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在台灣就能吃到「黑白大廚」鄭智善的拔絲料理！饗賓集團「開飯川食堂」這次與韓國超人氣主廚鄭智善攜手推出聯名料理，讓粉絲不用飛韓國，也能嚐到「黑白大廚」超夯美食。這次鄭智善主廚把黑白大廚節目中經典的「麻辣奶油蝦、拔絲料理」等靈魂為主題創作升級版餐點，2/20起全台「開飯川食堂」限量開賣。

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▲開飯川食堂聯名黑白大廚鄭智善主廚，拔絲甜點每日限量開賣 / 開飯川食堂提供、WalkerLand窩客島整理

這次黑白大廚鄭智善主廚與「開飯川食堂」合作，以節目中經典料理作為延伸，把黑白大廚中的「麻辣奶油蝦」升級成「麻辣奶油金絲蝦球」，蝦球選用新鮮蝦肉，外層包裹春捲皮絲酥炸，靈魂醬汁則融合美乃滋、花椒油、檸檬汁與陳醋等多種辛香料，濃郁微辣，粉絲一定要挑戰。

▲開飯川食堂聯名黑白大廚鄭智善主廚，升級版麻辣奶油金絲蝦球還原「黑白大廚」料理 / 開飯川食堂提供、WalkerLand窩客島整理



此外，在黑白大廚中，鄭智善主廚的「拔絲」技法更是讓粉絲們印象深刻，這次特別在開飯川食堂推出全新拔絲甜點，顏值爆表的「鳥巢焦糖南瓜布丁」。特別選用綿密南瓜泥製成布丁，還有必備的「拔絲」技法，把高溫糖漿倒放流下，形成細緻糖絲，塑造成鳥巢形狀點綴於布丁上，打造藝術品等級甜點。本次鄭智善主廚開飯川食堂聯名的2款甜點，在2/20-4/30期間，於「開飯川食堂」每日限量供應，粉絲不用飛韓國，就能吃到「黑白大廚」經典料理。

▲開飯川食堂聯名黑白大廚鄭智善主廚，拔絲甜點「鳥巢焦糖南瓜布丁」每日限量開賣 / 開飯川食堂提供、WalkerLand窩客島整理

▲開飯川食堂聯名黑白大廚鄭智善主廚，2/20-4/30期間每日限量開賣 / 開飯川食堂提供、WalkerLand窩客島整理

 

開飯川食堂聯名黑白大廚鄭智善主廚

活動期間：2025/02/20-04/30
活動分店：開飯川食堂全台分店，每日每店限量供應
品項及價格：
鳥巢焦糖南瓜布丁，售價：130元
麻辣奶油金絲蝦球，售價：320元

 

 

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