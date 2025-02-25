東方神秘力量！台積電最強「不能吃」信仰系美食「乖乖」再掀收藏新話題，攜手屏東王船文化館推出聯名限定版「消災解餓」五香乖乖，不僅延續乖乖一貫的美味，更結合王船文化的信仰元素，讓零食不只是零食，更成為充滿祝福意涵的文化伴手禮。
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▲乖乖「消災解餓」掀起收藏！屏東王船文化館限定五香聯名伴手禮 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理
屏東王船文化館自開館以來，以獨特的王爺信仰與王船文化展覽吸引眾多民眾前來朝聖，而館內推出的文創商品也頻頻創下熱銷紀錄。這次與乖乖合作推出的「消災解餓」五香乖乖，以經典王船視覺設計包裝，象徵平安順遂，搭配深受台灣人喜愛的五香口味，不僅口感濃郁涮嘴，更讓人覺得吃下這包乖乖就能消災解餓、好運加持。
這款聯名乖乖推出後，立刻成為遊客爭相搶購的熱門商品，尤其對於乖乖迷來說，這不只是零食，更是極具收藏價值的限量版本。有網友直呼「這包乖乖太有信仰感，吃了感覺神明都會保佑」「有王船加持，感覺運氣更旺」，讓這款乖乖成為話題焦點。
除了乖乖，文化館還推出另一款搭配福汽彈珠汽水的「信仰系零食組合」，讓遊客在感受王船文化的同時，也能品味台灣經典零食的美味。而為了讓更多民眾能親身體驗文化魅力，屏東縣政府文化處特別推出「縣民日」，自二月起每月最後一個週日，屏東縣民可免費入館參觀，並享有文創商品與館內餐飲優惠。
▲這次與乖乖合作推出的「消災解餓」五香乖乖，以經典王船視覺設計包裝，象徵平安順遂 / 屏東縣王船文化館提供、WalkerLand窩客島整理
乖乖X屏東王船文化館聯名限定
乖乖與屏東王船文化館合作推出「消災解餓」五香乖乖，包裝設計融合王船文化元素，象徵平安順遂。口味選擇經典五香，搭配文化信仰意涵，成為超夯話題零食。限量販售，吸引收藏熱潮，許多網友熱議「吃了感覺運氣更旺」。
屏東縣王船文化館（屏東縣東港鎮）
地址：屏東縣東港鎮船頭路9號