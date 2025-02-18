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草莓控衝家樂福！大人的乖乖「草莓奶酒」限量搶，工程師會怕。

草莓 家樂福 乖乖 零食 more
2025-02-18 22:12:00 文字：編輯 鄭雅之 採訪報導 攝影：編輯 鄭雅之
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

工程師會怕的「草莓奶酒乖乖」限量開賣！作為台灣最神奇信仰「乖乖」，每個主機、機器上都必須放上一包乖乖，才不怕機器鬧脾氣不工作。但近日家樂福和乖乖聯手推出的「大人的乖乖」，讓工程師們直呼可怕，強調是「酒香風味」的乖乖，繼威士忌風味之後，再度推出全新「草莓奶酒玉米脆果」，香甜滋味搶攻草莓季熱潮。

▲家樂福限定「大人的乖乖 草莓奶酒風味玉米脆果」/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲家樂福限定「大人的乖乖 草莓奶酒玉米脆果」數量有限/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



全新登場的「草莓奶酒風味玉米脆果」，相較於上次的「威士忌風味乖乖」是帶有淡淡的草莓奶酒香甜滋味，讓人一開包裝就有微醺療癒感，但酒精含量少於0.25%，是大小朋友都能安心享用的零食，目前僅在家樂福獨家販售，且為限量供應，現在優惠每包現省9元，只要36元就有，錯過可就買不到了。

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▲家樂福限定「大人的乖乖 草莓奶酒風味玉米脆果」酒精含量少於0.25%可安心食用/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

▲家樂福限定「大人的乖乖 草莓奶酒風味玉米脆果」每包優惠現折9元/ WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝


 

家樂福限定 大人的乖乖 草莓奶酒風味玉米脆果

販售通路：家樂福獨家販售
酒精含量：少於0.25%
售價：原價45元，優惠價36元

 

 

 

 

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